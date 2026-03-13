Jubilados piden a diputada Hernández retirar proyecto para aumentar pensiones

El presidente de la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, Héctor Ávila, solicitó a la diputada Grace Hernández desistir del proyecto que impulsa para aumentar las pensiones, al considerar que la iniciativa no procede legalmente y solo generaría falsas expectativas entre los jubilados.

Ávila explicó que, aunque la propuesta tiene buenas intenciones, la Constitución limita a los diputados para aprobar aumentos de pensiones mediante ley.

Por ello, insistió en que la parlamentaria debería retirar la iniciativa y sumarse al Proyecto de Ley No. 258, que plantea crear una comisión de alto nivel para revisar el tema.

Según detalló, esa comisión presentaría recomendaciones al presidente José Raúl Mulino, quien sí tiene facultades para aprobar un aumento a las pensiones.

“El artículo No. 160 de la Constitución le prohíbe a los diputados establecer aumentos en pensiones y jubilaciones por medio de una ley, y si se llegara a aprobar sería vetado por el presidente”, advirtió Ávila.

El dirigente recordó que los jubilados continuarán su lucha por un ajuste en sus ingresos, ya que el último incremento se otorgó durante el gobierno de Juan Carlos Varela, cuando se aprobó un aumento escalonado de 60 dólares.

Ávila señaló que, mientras el costo de la vida sigue en aumento, muchos jubilados enfrentan una dura realidad económica. “Hay personas que tienen que decidir si compran comida o medicinas porque el dinero no les alcanza”, lamentó.