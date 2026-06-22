Carrasquilla se perderá el duelo clave ante Croacia en el Mundial 2026

La selección de Panamá afrontará este martes uno de los partidos más importantes de su historia reciente sin una de sus principales figuras.

El técnico Thomas Christiansen confirmó que el mediocampista Adalberto “Coco” Carrasquilla quedó descartado para el compromiso ante Croacia por la segunda jornada del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Es una pena no tener a Coco con nosotros para el partido importante contra Croacia, pero hemos demostrado que el grupo está listo para competir y cada uno puede entrar en el partido y aportar lo que se necesita en un mundial como este”, afirmó Christiansen.

La ausencia de Carrasquilla representa un golpe sensible para las aspiraciones panameñas.

El mediocampista sufrió una lesión en el aductor izquierdo durante la final de la Liga MX y, aunque en los últimos días había mostrado señales de mejoría, el cuerpo técnico optó por no arriesgarlo en un encuentro de alta exigencia física.

Más temprano en el entrenamiento de este lunes 22 de junio, Carrasquilla realizó trabajo diferenciado en un intento por llegar en condiciones al encuentro frente a los balcánicos. Sin embargo, el jugador continuó presentando molestias que le impidieron integrarse al trabajo colectivo.

Desde su llegada a la concentración mundialista, el futbolista no ha podido entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros. Durante las últimas semanas ha alternado sesiones de gimnasio, trabajo físico específico y carrera continua como parte de su proceso de recuperación.

La baja del “Coco” obliga a Christiansen a replantear una zona clave del equipo. Considerado el eje del mediocampo panameño, Carrasquilla destaca por su capacidad para recuperar balones, distribuir el juego y conectar la transición ofensiva, cualidades que lo han convertido en una de las piezas fundamentales de la selección.

Su ausencia llega en un momento determinante. Tras la derrota 1-0 ante Ghana en el debut mundialista, Panamá necesita sumar frente a Croacia para mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente fase del torneo.

Ahora el cuerpo técnico deberá buscar alternativas para suplir a uno de los jugadores más influyentes del plantel, mientras la selección se prepara para afrontar un duelo que puede marcar el rumbo de su participación en el Mundial 2026.

El encuentro entre Panamá y Croacia se disputará este martes en el BMO Field de Toronto, donde los canaleros buscarán reponerse del revés sufrido en su estreno mundialista y mantenerse en la pelea por la clasificación.