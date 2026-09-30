Aunque es ministro, Navarro pide eliminar subsidio electoral

El debate sobre las reformas electorales sigue alcanzando interés más allá de los diputados. El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, rompió el silencio y expresó su rechazo al actual sistema de subsidio electoral, calificándolo como un gasto innecesario y perjudicial para la democracia. Navarro aclaró que sus declaraciones responden a una opinión personal y no a la postura oficial del gobierno de José Raúl Mulino. “Eliminen de una vez y por todas el subsidio electoral que es fatal. Pongan ese dinero en manos de la gente que lo necesita, no en manos de políticos”, señaló. Sus comentarios se dieron en medio del debate sobre reformas electorales, donde distintos sectores han cuestionado la pertinencia de mantener el subsidio estatal a partidos y candidatos. Navarro insistió en que la participación política es positiva, pero debe surgir de la iniciativa ciudadana y no del uso de fondos públicos.

La iniciativa

El proyecto de reformas electorales, que regirás las reglas de las elecciones de 2029 salió del primer debate con cambios a varios puntos de la propuesta presentada por el Tribunal Electoral (TE), entre ellos el financiamiento privado de las campañas, las candidaturas por libre postulación, las reglas para funcionarios que aspiren a cargos de elección popular y el mecanismo de consulta para futuras reformas electorales. Los cambios al financiamiento privado para las campañas a diputado fueron propuesta de los diputados Benicio Robinson y Luis Eduardo Camacho, quienes proponen topes según el número de electores de cada circuito, con base en el padrón de las elecciones de 2024. Los límites serían de $300,000 para circuitos con hasta 30,000 electores; $400,000 para los que superen esa cantidad y lleguen hasta 50,000; y $500,000 para los que tengan más de 50,000 electores. Con los 43 circuitos, el techo potencial agregado alcanzaría $17.4 millones. Bajo un límite uniforme de $300,000 por circuito, el monto sería de $12.9 millones, una diferencia de $4.5 millones.

Recursos mejor distribuido

El ministro de Ambiente argumentó que los recursos públicos deben dirigirse a sectores prioritarios como los jubilados y la gestión ambiental, en lugar de financiar campañas políticas. “Denle esa plata a nuestros viejitos, a los jubilados. Denle esa plata al IDAAN para que arreglen los problemas del agua a nivel nacional”, comentó. Navarro advirtió que mantener el subsidio electoral transmite un mensaje negativo a la ciudadanía y fomenta prácticas que considera dañinas. “Lo que no es saludable es darle millones y millones a los políticos que no están porque quieren hacer política. El que quiera hacer política que lo haga con sus propios recursos”, subrayó.

Experiencia

Aunque hoy ocupa un cargo de ministro en el gabinete, Navarro se hace eco del debate de las reformas tras su extensa trayectoria política.

Fue alcalde de Panamá entre 1999 y 2009, cargo que lo posicionó como figura nacional.

En 2009 integró la fórmula presidencial del PRD como candidato a vicepresidente.

En 2014 fue candidato presidencial del PRD, obteniendo el tercer lugar en las elecciones generales.