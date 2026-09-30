Vuelo de Israel aterriza de emergencia en Arabia Saudita: ¿Qué se sabe hasta ahora?

Un avión de la aerolínea comercial Flydubai que cubría la ruta entre Dubái (Eméritos Árabes Unidos) y Tel Aviv (Israel) realizó un aterrizaje de emergencia este miércoles 20 de septiembre en la ciudad de Tabuk, en Arabia Saudita, luego de que la activación de alertas internacionales de auxilio e imprevistas maniobras en el aire obligaran al despliegue de las autoridades regionales para investigar los hechos ocurridos en la cabina de mando.
En cuanto a la dinámica interna del hecho, testimonios difundidos por la cadena estadounidense Fox News e informes publicados por el diario The Jerusalem Post señalaron que el copiloto habría apuñalado al capitán, provocando su colapso sobre los mandos y un descenso abrupto de aproximadamente 15.000 pies, al tiempo que el Canal 12 israelí indicó que los organismos de inteligencia interrogan al involucrado para esclarecer si la intención era estrellar el aparato.
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Por su parte, el medio Infobae detalló que la aeronave emitió los códigos 7700 y 7500 de emergencia e interferencia ilícita antes de que los propios pasajeros y tripulantes lograran inmovilizar al agresor, tras lo cual la compañía operadora comunicó que colabora con los organismos de investigación mientras las fuerzas de seguridad de Arabia Saudita Custodian la nave y brindan asistencia a las personas a bordo.
Sobre este suceso, fuentes del Ministerio de Transporte de Israel confirmaron a la Agencia EFE que las autoridades gestionan la contingencia atribuida en primera instancia a un altercado entre los miembros de la tripulación, mientras el primer ministro Benjamín Netanyahu adelantó un consejo de seguridad para investigar la hipótesis de un intento de secuestro luego del despliegue preventivo de cazas de combate.
Hasta el momento, Flydubai no confirmó hasta el momento cuál fue la causa que obligó a modificar el destino del vuelo.
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