Vuelo de Israel aterriza de emergencia en Arabia Saudita: ¿Qué se sabe hasta ahora?

Un avión de la aerolínea comercial Flydubai que cubría la ruta entre Dubái (Eméritos Árabes Unidos) y Tel Aviv (Israel) realizó un aterrizaje de emergencia este miércoles 20 de septiembre en la ciudad de Tabuk, en Arabia Saudita, luego de que la activación de alertas internacionales de auxilio e imprevistas maniobras en el aire obligaran al despliegue de las autoridades regionales para investigar los hechos ocurridos en la cabina de mando.

En cuanto a la dinámica interna del hecho, testimonios difundidos por la cadena estadounidense Fox News e informes publicados por el diario The Jerusalem Post señalaron que el copiloto habría apuñalado al capitán, provocando su colapso sobre los mandos y un descenso abrupto de aproximadamente 15.000 pies, al tiempo que el Canal 12 israelí indicó que los organismos de inteligencia interrogan al involucrado para esclarecer si la intención era estrellar el aparato.