¿Mundial Sub-20 en Panamá? Analizan propuesta regional para 2031

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) habría solicitado a la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) la asignación de la sede de la Copa Mundial Sub-20 masculina del año 2031 para la región de Centroamérica, según Rodolfo Villalobos, expresidente de la Federación de Fútbol de Costa Rica. Villalobos dijo a FOX, que esta iniciativa que está en fase preliminar contempla la integración de países como, Honduras y Costa Rica para la organización del certamen juvenil. En ese contexto, la propuesta presentada al organismo rector del balompié internacional responde a que las ediciones correspondientes a los años 2027 (Azerbaiyán y Uzbekistán) y 2029 (Armenia y Georgia) cuentan con sus asignaciones respectivas, lo cual traslada las opciones de posible sede a la región centroamericana hacia el ciclo de 2031 conforme detalló la cobertura de Deportes TVC.

¿Podría ser Panamá sede?

Aunque lo dicho en primera instancia por Villalobos, no incluye a Panamá, si el torneo se adjudicara a Centroamérica el país podría entrar en las negociaciones y hacer una propuesta formal. La iniciativa registra el antecedente de la Copa Mundial Femenina Sub-20 que la FIFA adjudicó a Panamá y Costa Rica de manera conjunta para la edición de 2020, compromiso que la representación panameña retiró debido a las restricciones presupuestarias y sanitarias generadas por la pandemia de la covid-19, derivando en la realización del certamen únicamente en suelo costarricense durante 2022. Además de que Panamá podría ser candidata si se toman en cuenta las renovaciones que se han hecho en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez y el Estadio Maracaná en El Chorrillo. Este último con una renovación que estaría lista para finales de este año 2026, donde se incorporará grama natural.

Estado actual de las gestiones