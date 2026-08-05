Panamá Sub-20 fracasa en su misión al Mundial y cae goleado ante México

La selección de Panamá Sub-20 se despidió del Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026 en los cuartos de final tras ser goleados por México 4-0. Los dirigidos por Mike Stump no consiguieron el objetivo de clasificar al Mundial Sub-20 del próximo año tras este negativo resultado.

El equipo panameño se enfrentó ante un equipo mexicano que sigue con paso perfecto dentro del certamen. Han vencido en todos sus encuentros y aún no saben lo que es recibir un gol en contra.

En las gradas estaba el técnico de la selección de México, Rafael Márquez para seguir de cerca a sus pupilos y ver con qué jugadores puede contar en el siguiente proceso.

En cuanto al partido, los mexicanos fueron claros dominadores de principio a fin. En la segunda parte, por algunos lapsos de tiempo parecía que Panamá mostraba alguna mejoría, pero poco a poco fueron decayendo nuevamente.

Alberto Ruiz, portero de la selección panameña tuvo una noche de olvido al salir retratado en la foto en dos de los cuatro goles. El cancerbero del Tauro tuvo dos malas salidas en el juego aéreo que le facilitaron las cosas a los jugadores mexicanos.

En la primera anotación también hubo complicidad de Shayron Stewart al no realizar un buen marcaje y despejar el balón aéreo. México también aprovechó de buena manera la poca presión que ejerció Panamá, aún con el marcador abajo, para controlar el juego y desplegar su mejor juego en la zona medular.

A los 57 minutos llegó el segundo tanto para México. Ruiz tuvo su momento para resarcirse tras atajar el disparo penal de Hugo Camberos, sin embargo dejó el balón muerto dentro del área chica y Camberos tuvo una segunda oportunidad para hacer el tercer tanto para los suyos.

Las cosas para Panamá empeoraron cuando fue expulsado Gino Sasso a los 81 minutos de partido. El mediocampista apenas tenía tres minutos de haber ingresado al terreno de juego cuando realizó una barrida temeraria y el colegiado central no dudó en mostrarle la cartulina roja directa.

Con este 4-0 encajado, Panamá no estará presente en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.