Más de 200 emprendedores panameños buscan transformar sus ideas en empresas formales y rentables

Con la meta de estructurar legal y operativamente los nuevos proyectos del país, más de 200 emprendedores panameños se dieron cita en el IV Congreso de Emprendimiento 2026, organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

La jornada arrancó con el Bootcamp especializado “De la idea al negocio”, un espacio diseñado para transformar ideas incipientes en empresas sostenibles, bancarizadas y preparadas para competir en el circuito comercial formal.

“Con la puesta en marcha del IV Congreso de Emprendimiento, se reafirma el compromiso de la Cámara de Comercio sostenido desde hace más de una década de brindar a los emprendedores y nuevos empresarios las soluciones que impulsan el desarrollo comercial, la sostenibilidad y el crecimiento económico de la nación”, expresó Aurelio Barría Pino, presidente de la CCIAP.

Esta iniciativa responde a una urgencia económica nacional. Según la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), en Panamá existen unos 700 mil emprendedores, pero casi la mitad opera en la informalidad.

A la par, datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) indican que la informalidad laboral afecta al 47.1% de la población ocupada no agrícola (784,990 personas), en un entorno donde el desempleo alcanza el 9.7%, afectando a 222,302 desocupados.

Frente a este escenario, la CCIAP sostiene que la formalización y la estructuración técnica son los pilares clave para garantizar la rentabilidad y sostenibilidad de los negocios.

El líder de la CCIAP destacó el compromiso gremial de brindar soluciones que impulsan el desarrollo comercial, recordando que las MiPymes representan el 90% de la empresa privada en el país, conforman el 30% de la membresía de la CCIAP y generan cientos de miles de empleos a nivel nacional.

En esa línea, el vicepresidente de la CCIAP, Ashok Nandwani, explicó que el bootcamp se diseñó como un espacio integral para promover el emprendimiento formal, impulsar la innovación tecnológica y fortalecer la competitividad de las pymes.

La capacitación ofreció a los asistentes herramientas prácticas en inteligencia artificial, finanzas y tramitología. Especialistas como el analista Carlos Araúz y directivos de Ampyme, Banistmo, UniBank y Yappy asesoraron a los emprendedores en bancarización, cobros digitales y acceso a créditos comerciales.

Sin embargo, para consolidar empresas rentables, los participantes deben superar la vulnerabilidad financiera de los primeros años y las trabas tramitológicas en la gestión pública.

Por su parte, Eduardo Ortega-Barría, secretario nacional de la Senacyt, resaltó el cambio generacional en las aspiraciones de los jóvenes, subrayando que el gobierno ya no puede ni debe absorber a toda la fuerza laboral, y que es a través del emprendimiento donde realmente se innova y se genera empleo real.

El evento facilitó además atención directa con instituciones como el Ministerio de Salud, Mitradel, la Caja de Seguro Social y municipios locales. Para extender este impacto a más regiones, la CCIAP y Fedecámaras anunciaron que replicarán esta iniciativa en el interior del país, iniciando en Santiago de Veraguas el próximo 19 de agosto para ayudar a más emprendedores a escalar sus ideas hacia negocios rentables.