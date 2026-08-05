Panameño regresa al país tras ser desvinculado de las fuerzas militares rusas

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.
El ciudadano Adrián González Morán emprendió este miércoles 5 de agosto su viaje de regreso a Panamá desde la Federación de Rusia, luego de ser desvinculado de las fuerzas militares de ese país, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Estrella de Panamá conoció que la salida se concretó tras una serie de gestiones diplomáticas y consulares realizadas por la Embajada de Panamá en Moscú, que brindó acompañamiento al panameño durante el proceso necesario para facilitar su retorno.
Debido a que González Morán presenta lesiones, la embajadora panameña en Rusia, Carmen Ávila, lo acompañó personalmente hasta el aeropuerto para verificar su embarque y garantizar que los trámites se desarrollaran sin inconvenientes.
Las autoridades rusas también ofrecieron las facilidades correspondientes para completar su salida. Como parte de ese respaldo, un funcionario consular del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia permaneció junto al ciudadano hasta la puerta de embarque.
De acuerdo con la Cancillería panameña, González Morán asumió con recursos propios el costo de su boleto aéreo. Su llegada a la ciudad de Panamá está prevista para la tarde de este miércoles, a bordo de un vuelo de Turkish Airlines.
El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que mantendrá la asistencia consular después de su arribo y dará seguimiento a su estado, en coordinación con las instituciones nacionales competentes.
La entidad no ofreció detalles sobre la naturaleza de las lesiones que presenta el ciudadano ni sobre las circunstancias que condujeron a su vinculación con las fuerzas militares rusas.
Tampoco precisó cuánto tiempo permaneció en la Federación de Rusia o cuándo comenzaron las gestiones diplomáticas para conseguir su desvinculación y posterior retorno al territorio panameño.
La Cancillería reiteró que la protección de los panameños en el extranjero constituye una prioridad permanente de la política consular del país. Además, reafirmó su compromiso de actuar conforme al derecho internacional y a los principios humanitarios que orientan la política exterior del Estado.
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...
Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...
Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 se registró este martes 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, provocando una emergencia de gran...