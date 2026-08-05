Panameño regresa al país tras ser desvinculado de las fuerzas militares rusas

El ciudadano Adrián González Morán emprendió este miércoles 5 de agosto su viaje de regreso a Panamá desde la Federación de Rusia, luego de ser desvinculado de las fuerzas militares de ese país, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Estrella de Panamá conoció que la salida se concretó tras una serie de gestiones diplomáticas y consulares realizadas por la Embajada de Panamá en Moscú, que brindó acompañamiento al panameño durante el proceso necesario para facilitar su retorno.

Debido a que González Morán presenta lesiones, la embajadora panameña en Rusia, Carmen Ávila, lo acompañó personalmente hasta el aeropuerto para verificar su embarque y garantizar que los trámites se desarrollaran sin inconvenientes.

Las autoridades rusas también ofrecieron las facilidades correspondientes para completar su salida. Como parte de ese respaldo, un funcionario consular del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia permaneció junto al ciudadano hasta la puerta de embarque.