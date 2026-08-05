  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Más deportes
Más deportes

Panamá roza el podio en ‘skateboarding’ y firma paliza en ‘softbol’ en 2026

De izquierda a derecha: La atleta panameña Meliza Wu Lan durante la competición y la selección de Softbol despúes del partido.
De izquierda a derecha: La atleta panameña Meliza Wu Lan durante la competición y la selección de Softbol despúes del partido. Cedida | COP
Por
Flor Isaela Navarro
  • 05/08/2026 18:53
Resultados y avance de la delegación de Panamá en los Juegos Santo Domingo 2026 en esgrima, pesas, tiro, fútbol sub-21 y béisbol

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

La representación panameña participó este miércoles 5 de agosto en las disciplinas de skateboarding, softbol y atletismo durante la celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En la definición del skateboarding street femenino, la atleta Meliza Wu Lan se ubicó en la sexta posición de la tabla general al acumular un puntaje de 5.87 en la ronda decisiva del certamen regional celebrada en la capital dominicana.

Por su parte, el conjunto nacional de softbol logró un triunfo de 13-5 frente a la selección de Guatemala en el compromiso correspondiente a la fase de grupos, resultado que le permite mantenerse en disputa dentro de la ronda clasificatoria del torneo.

Resultados

En las pruebas de atletismo, el velocista Arturo Deliser culminó su actuación en la competencia de los 200 metros planos al registrar un tiempo de 21.35 segundos en la fase de eliminatorias.

Con este registro, Deliser finalizó en el sexto lugar de su serie clasificatoria y ocupó la posición número diecisiete en el sumario general de la prueba, con lo que termina su paso por la justa centroamericana.

Los Juegos Centroamericanos llegarán a su fin este sábado 8 de agosto, dónde veremos si Panamá puede disputar más medallas en lo que falte de la competición.

VIDEOS

Video: Lula lanza su candidatura con promesas de inversión en defensa, educación y tierras raras
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,y su esposa, Rosângela 'Janja' da Silva (d), el vice de Brasil Geraldo Alckmin y su esposa Lu Alckmin (2i), participan en la convención nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) este domingo, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,y su esposa, Rosângela 'Janja' da Silva (d), el vice de Brasil Geraldo Alckmin y su esposa Lu Alckmin (2i), participan en la convención nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) este domingo, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira ( Sebastiao Moreira / EFE )

Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...

Video, Japón: Terremoto deja heridos y graves daños en Kumamoto
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ( DEFENSE MNISTRY HANDOUT / EFE )

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 se registró este martes 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, provocando una emergencia de gran...

Lo Nuevo