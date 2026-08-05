Panamá roza el podio en ‘skateboarding’ y firma paliza en ‘softbol’ en 2026

La representación panameña participó este miércoles 5 de agosto en las disciplinas de skateboarding, softbol y atletismo durante la celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En la definición del skateboarding street femenino, la atleta Meliza Wu Lan se ubicó en la sexta posición de la tabla general al acumular un puntaje de 5.87 en la ronda decisiva del certamen regional celebrada en la capital dominicana.

Por su parte, el conjunto nacional de softbol logró un triunfo de 13-5 frente a la selección de Guatemala en el compromiso correspondiente a la fase de grupos, resultado que le permite mantenerse en disputa dentro de la ronda clasificatoria del torneo.