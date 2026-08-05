Panamá roza el podio en ‘skateboarding’ y firma paliza en ‘softbol’ en 2026

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La representación panameña participó este miércoles 5 de agosto en las disciplinas de skateboarding, softbol y atletismo durante la celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
En la definición del skateboarding street femenino, la atleta Meliza Wu Lan se ubicó en la sexta posición de la tabla general al acumular un puntaje de 5.87 en la ronda decisiva del certamen regional celebrada en la capital dominicana.
Por su parte, el conjunto nacional de softbol logró un triunfo de 13-5 frente a la selección de Guatemala en el compromiso correspondiente a la fase de grupos, resultado que le permite mantenerse en disputa dentro de la ronda clasificatoria del torneo.
En las pruebas de atletismo, el velocista Arturo Deliser culminó su actuación en la competencia de los 200 metros planos al registrar un tiempo de 21.35 segundos en la fase de eliminatorias.
Con este registro, Deliser finalizó en el sexto lugar de su serie clasificatoria y ocupó la posición número diecisiete en el sumario general de la prueba, con lo que termina su paso por la justa centroamericana.
Los Juegos Centroamericanos llegarán a su fin este sábado 8 de agosto, dónde veremos si Panamá puede disputar más medallas en lo que falte de la competición.
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