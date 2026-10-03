Atención jubilados: CSS inicia este lunes 5 de octubre los pagos del mes

Los jubilados y pensionados de Panamá comenzarán a recibir los pagos correspondientes al mes de octubre a partir de este lunes 5 de octubre, según el calendario establecido por la Caja de Seguro Social (CSS).

La primera fecha de pago corresponde a los beneficiarios que reciben sus prestaciones mediante ACH, quienes tendrán el dinero disponible en sus cuentas bancarias este lunes.

En el caso de quienes reciben el pago mediante cheque físico, la fecha establecida es el martes 6 de octubre. La diferencia de un día entre ambas modalidades debe ser tomada en cuenta por los beneficiarios al momento de verificar la disponibilidad de su prestación.