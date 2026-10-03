Atención jubilados: CSS inicia este lunes 5 de octubre los pagos del mes

Los jubilados y pensionados de Panamá comenzarán a recibir los pagos correspondientes al mes de octubre a partir de este lunes 5 de octubre, según el calendario establecido por la Caja de Seguro Social (CSS).
La primera fecha de pago corresponde a los beneficiarios que reciben sus prestaciones mediante ACH, quienes tendrán el dinero disponible en sus cuentas bancarias este lunes.
En el caso de quienes reciben el pago mediante cheque físico, la fecha establecida es el martes 6 de octubre. La diferencia de un día entre ambas modalidades debe ser tomada en cuenta por los beneficiarios al momento de verificar la disponibilidad de su prestación.
El calendario de la CSS contempla una segunda jornada de pagos durante el mes.
Los jubilados y pensionados que reciben sus prestaciones mediante ACH tendrán disponible el dinero el lunes 19 de octubre, mientras que los beneficiarios que reciben cheque físico podrán cobrarlo a partir del martes 20 de octubre.
De acuerdo con el cronograma, los pagos se distribuyen en dos jornadas y existe una diferencia de un día entre quienes reciben el beneficio por ACH y aquellos que utilizan cheque físico.
No obstante, las fechas de pago pueden estar sujetas a modificaciones cuando coinciden con días feriados o situaciones que afecten el calendario bancario o administrativo. Por ello, los beneficiarios deben estar atentos a cualquier actualización oficial que pueda emitir la CSS.
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