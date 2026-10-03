Eddy Lover lleva el sabor panameño al concierto de Karol G en Miami

El talento panameño dijo presente en Miami. El cantante Eddy Lover fue invitado por Karol G a subir al escenario durante uno de sus conciertos, donde ambos interpretaron “Dile Luna”, canción que comparten en el álbum Tropicoqueta.
La presentación sorprendió al público, que acompañó al artista panameño durante su participación. Pero el momento no terminó ahí.
“La Bichota” le pidió a Eddy Lover interpretar una canción más, y el panameño puso a disfrutar al público con uno de sus clásicos: “Perdóname”.
La colaboración entre ambos artistas permitió que Eddy Lover llevara nuevamente la música panameña a un escenario internacional, en una noche que quedó marcada por la energía y la conexión con el público.
El nombre de Panamá estará presente en los Latin Grammy 2026 gracias a Eddy Lover, quien recibió una nominación por su participación en “Dile Luna”, tema que interpreta junto a la colombiana Karol G.
La canción forma parte de Tropicoqueta, álbum de Karol G publicado en junio de 2025 y que también fue incluido entre los nominados en la categoría de Álbum del Año.
La nominación coloca nuevamente a Eddy Lover en el escenario internacional y reconoce su participación en una producción vinculada a uno de los principales nombres de la música urbana latina.
La ceremonia de los Latin Grammy 2026 está programada para el 12 de noviembre, fecha en la que se conocerán los ganadores de las distintas categorías.
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