Eddy Lover lleva el sabor panameño al concierto de Karol G en Miami

El talento panameño dijo presente en Miami. El cantante Eddy Lover fue invitado por Karol G a subir al escenario durante uno de sus conciertos, donde ambos interpretaron “Dile Luna”, canción que comparten en el álbum Tropicoqueta. La presentación sorprendió al público, que acompañó al artista panameño durante su participación. Pero el momento no terminó ahí.

“La Bichota” le pidió a Eddy Lover interpretar una canción más, y el panameño puso a disfrutar al público con uno de sus clásicos: “Perdóname”. La colaboración entre ambos artistas permitió que Eddy Lover llevara nuevamente la música panameña a un escenario internacional, en una noche que quedó marcada por la energía y la conexión con el público.

Eddy Lover llega a los Latin Grammy 2026 con una nominación junto a Karol G