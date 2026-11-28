Jennifer Barreto, quien hizo historia al convertirse en la primera madre en conquistar la corona de Miss Universo, habló sobre cómo vive este logro y cómo compaginará sus nuevas responsabilidades con su papel de madre. Durante una entrevista exclusiva con el programa En casa con Telemundo, Barreto contó que inicialmente no había dimensionado lo que significaba convertirse en la primera madre en alcanzar el título. Fueron sus propias compañeras quienes le hicieron notar la importancia del momento: “Hiciste historia, la primera madre”. Para la nueva reina, este logro representa también una oportunidad para otras mujeres y una muestra de que es posible alcanzar grandes metas sin dejar de lado la maternidad. Barreto aseguró que está feliz de abrir una nueva puerta para las mujeres y sostuvo que, cuando las cosas se hacen con convicción, organización y un plan establecido, es posible conseguir los objetivos propuestos.

Una dinámica familiar marcada por los viajes