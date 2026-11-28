Jennifer Barreto, quien hizo historia al convertirse en la primera madre en conquistar la corona de Miss Universo, habló sobre cómo vive este logro y cómo compaginará sus nuevas responsabilidades con su papel de madre.
Durante una entrevista exclusiva con el programa En casa con Telemundo, Barreto contó que inicialmente no había dimensionado lo que significaba convertirse en la primera madre en alcanzar el título. Fueron sus propias compañeras quienes le hicieron notar la importancia del momento: “Hiciste historia, la primera madre”.
Para la nueva reina, este logro representa también una oportunidad para otras mujeres y una muestra de que es posible alcanzar grandes metas sin dejar de lado la maternidad.
Barreto aseguró que está feliz de abrir una nueva puerta para las mujeres y sostuvo que, cuando las cosas se hacen con convicción, organización y un plan establecido, es posible conseguir los objetivos propuestos.
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Barreto está casada con Jean Carlos Barreto, con quien tiene a su hija Penélope, y explicó que los viajes y las ausencias temporales ya forman parte de la dinámica familiar.
La puertorriqueña contó que su familia siempre la ha acompañado y ha entendido las exigencias de su trabajo. Explicó que, al desempeñarse en el entorno militar, está acostumbrada a una dinámica en la que los viajes y las separaciones por motivos laborales forman parte de la rutina.
Según relató, en la milicia es común que las mujeres deban ausentarse durante largos periodos, incluso siendo madres. Para ella, esta realidad no resulta extraña, ya que forma parte de su entorno profesional y familiar.
Su esposo también es militar, mientras que Barreto trabaja para el Departamento de Guerra, por lo que ambos deben viajar en determinadas ocasiones para entrenamientos y otras responsabilidades profesionales.
En medio de esta rutina, Penélope está acostumbrada a que sus padres tengan temporadas de viaje. Barreto explicó que la niña lo vive como una aventura, pues en algunos momentos está con mamá y en otros con papá.
La nueva Miss Universo aseguró que, lejos de verlo como un obstáculo, su familia ha aprendido a adaptarse y disfrutar cada etapa, mientras ella asume el reto de representar a la organización y llevar adelante su nueva responsabilidad como reina de belleza y madre.
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