Caja de Ahorros anunció en su redes sociales que seis de sus sucursales y uno de sus autobancos dejarán de operar a partir del próximo 1 de diciembre, como parte de un proceso de reorganización de su red de atención en Panamá. La entidad bancaria informó que las operaciones de las sucursales de avenida Balboa, Chanis, Plaza Nuevo Tocumen, Chorrera Centro y La Bolívar, así como del autobanco de San Francisco, concluirán en esa fecha.

Mediante un aviso, el banco explicó que la decisión responde a una adecuación estratégica de su red de atención, que contempla una redistribución de sus puntos de servicio y nuevas aperturas y traslados de sucursales durante 2027.

¿Qué pasará con las cuentas y préstamos de los clientes? Caja de Ahorros aclaró que el cierre de estas instalaciones no afectará los productos ni los servicios que mantienen sus clientes.

Las cuentas bancarias, préstamos, tarjetas y cargos recurrentes continuarán funcionando con normalidad y no será necesario realizar ningún trámite por estos cambios, aseguró la entidad. El banco también indicó que los usuarios podrán seguir utilizando su red nacional de atención, integrada por 56 sucursales, 306 cajeros automáticos y 370 puntos Caja Amiga.

A estas opciones se suman los servicios de Banca en Línea, la aplicación móvil y la atención telefónica permanente. Para consultas relacionadas con el cierre de las sucursales o sus productos financieros, los clientes pueden comunicarse al 800-2252 o contactar a A.N.D.R.E.A. al 6949-0076.