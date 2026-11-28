Un terremoto de magnitud 5 sacudió este sábado 28 de noviembre la costa del sur de California, en Estados Unidos, con epicentro frente a la localidad de Manhattan Beach, a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad de Los Ángeles.
El movimiento telúrico fue el de mayor intensidad registrado en el área de Los Ángeles en los últimos 12 años, según informó el diario español 20 Minutos.
El sismo ocurrió a las 9:30 a.m., hora local (12:30 p.m.), y tuvo una profundidad aproximada de 12.2 kilómetros, de acuerdo con los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
El temblor fue percibido en una extensa zona de la región, una de las más pobladas del país, y estuvo acompañado de varias réplicas de menor intensidad.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por La Estrella de Panamá (@laestrellaonline)
Una publicación compartida por La Estrella de Panamá (@laestrellaonline)
Hasta el momento de los primeros reportes, los medios locales no habían informado de daños importantes. Tampoco se activó una alerta de tsunami.
Sacudida moderada y varias réplicas
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, en las zonas cercanas al epicentro se registró un sacudimiento considerado moderado, con capacidad para provocar la rotura de ventanas o vajillas y el desplazamiento o vuelco de objetos inestables.
El terremoto se suma a una serie de movimientos telúricos de menor intensidad que han afectado al sur de California durante las últimas semanas.
La ausencia de una alerta de tsunami y de reportes iniciales de daños importantes fue uno de los aspectos destacados tras el movimiento sísmico, que volvió a poner bajo atención la actividad sísmica en la región de Los Ángeles.