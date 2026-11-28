Un terremoto de magnitud 5 sacudió este sábado 28 de noviembre la costa del sur de California, en Estados Unidos, con epicentro frente a la localidad de Manhattan Beach, a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad de Los Ángeles.

El movimiento telúrico fue el de mayor intensidad registrado en el área de Los Ángeles en los últimos 12 años, según informó el diario español 20 Minutos.

El sismo ocurrió a las 9:30 a.m., hora local (12:30 p.m.), y tuvo una profundidad aproximada de 12.2 kilómetros, de acuerdo con los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El temblor fue percibido en una extensa zona de la región, una de las más pobladas del país, y estuvo acompañado de varias réplicas de menor intensidad.