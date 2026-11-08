Sismo de 5,7 golpea Japón: sin víctimas mortales, pero con más de 20 heridos

Un fuerte sismo de magnitud 5,7 sacudió el centro de Japón durante la madrugada del domingo 8 de noviembre de 2026, provocando decenas de heridos, daños materiales y alteraciones temporales en el sistema de transporte ferroviario. Las autoridades japonesas informaron que, pese a la intensidad del movimiento telúrico, no se emitió alerta de tsunami y no se han reportado fallecidos hasta el momento. Según la Agencia Meteorológica de Japón, el terremoto ocurrió a la 1:04 de la madrugada (hora local). El epicentro se localizó en el oeste de la prefectura de Shizuoka, a una profundidad de entre 40 y 41 kilómetros, una característica que contribuyó a que las sacudidas se sintieran en varias prefecturas de la región central del país.

El movimiento sísmico alcanzó una intensidad de nivel 5 superior en la escala sísmica japonesa, especialmente en las prefecturas de Aichi, Shizuoka, Nagano y Gifu, donde numerosos residentes fueron despertados por la fuerza del temblor. Las autoridades señalaron que la intensidad registrada fue suficiente para dificultar que las personas permanecieran de pie y para provocar la caída de objetos y muebles no asegurados dentro de viviendas y establecimientos comerciales. En cuanto al balance humano, los reportes preliminares indican que entre 22 y 24 personas resultaron heridas, la mayoría con lesiones leves causadas por caídas, golpes y accidentes domésticos ocurridos durante el sismo. En la prefectura de Aichi se registró el mayor número de afectados, mientras que en Shizuoka se reportaron varios lesionados, incluida una mujer de 90 años que cayó de su cama durante las sacudidas. Hasta el momento, las autoridades no han informado de víctimas mortales relacionadas con este terremoto.

Los daños materiales fueron catalogados como moderados. Entre las afectaciones reportadas se encuentran ventanas rotas, mercancía caída de estantes en supermercados y comercios, vitrinas dañadas y cortes temporales en el suministro de agua en algunas localidades. Ciudades como Chita, Toyohashi y Toyota registraron incidentes menores en infraestructuras y establecimientos comerciales. El transporte también se vio afectado. Los operadores del tren bala Shinkansen y de otras líneas ferroviarias suspendieron temporalmente la circulación de trenes mientras se realizaban inspecciones de seguridad en vías, puentes y estaciones. Aunque los servicios fueron reanudados posteriormente, se registraron retrasos acumulados durante varias horas.