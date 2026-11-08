Marcelo Burman: por qué la ciberseguridad es clave para las empresas en la era digital

La migración de las empresas hacia la computación en la nube y el avance de la inteligencia artificial también plantean nuevos desafíos para la protección de la información y las plataformas digitales. En ese escenario, Panamá será sede de una nueva edición del CyberSec Cloud Summit 2026, un encuentro que busca acercar a los profesionales del sector las últimas tendencias, herramientas y estrategias en seguridad informática. El evento se celebrará el próximo 18 de noviembre y tendrá como público principal a líderes de tecnología, responsables de ciberseguridad y profesionales de infraestructura tecnológica de distintas empresas. En entrevista con La Estrella de Panamá, Marcelo Burman, gerente general de Connecta B2B, explicó que el encuentro nació como una extensión de Tech Day, iniciativa que la organización desarrolla desde hace 21 años en países de Centroamérica y el Caribe. El CyberSec Cloud Summit comenzó hace cinco años en República Dominicana y llega a su tercera edición consecutiva en Panamá. Este año también se realizó en Costa Rica y República Dominicana.

La transformación digital y sus riesgos

Burman señaló que la agenda del encuentro se concentra en dos áreas que considera fundamentales para las empresas: la computación en la nube y la ciberseguridad. Explicó que cada vez más organizaciones trasladan sus operaciones desde servidores propios hacia plataformas en la nube. Sin embargo, este proceso requiere establecer procedimientos y mecanismos de protección para resguardar los entornos digitales. “Hoy nuestras empresas están migrando a la nube. Las empresas de tener servidores propios y trabajar todo lo que se conoce como on-premise están migrando a la nube. Pero para migrar a la nube hay que tener determinados procesos, principios y formas de trabajar”, indicó. A su juicio, el avance de la inteligencia artificial también amplía los desafíos en materia de seguridad, debido a que estas herramientas pueden ser utilizadas para desarrollar nuevas formas de vulnerar sistemas y plataformas. “Hoy no podemos trabajar sin tecnología. Hoy vivimos en un mundo hiperconectado”, afirmó Burman, quien considera que las empresas deben fortalecer sus mecanismos de protección ante la evolución de las técnicas de ataque informático. Como ejemplo, mencionó un caso reciente de refrigeradores de supermercados en Europa que, según relató, fueron intervenidos de forma remota para modificar su temperatura y provocar pérdidas de alimentos. El episodio, sostuvo, demuestra que las amenazas digitales pueden afectar incluso equipos que no suelen asociarse con los riesgos informáticos tradicionales.

Un espacio de actualización y conexión empresarial

Además de abordar los desafíos tecnológicos, el CyberSec Cloud Summit busca facilitar el intercambio entre empresas, proveedores de soluciones y responsables de tomar decisiones. El gerente general de Connecta B2B explicó que la propuesta combina conferencias, paneles y espacios de discusión con áreas de exhibición en las que los patrocinadores pueden presentar sus productos y servicios a los asistentes. “El ADN de Connecta es hacer eventos que conecten audiencias a través de contenidos de valor”, expresó. Según Burman, estos encuentros permiten que quienes lideran las áreas tecnológicas de las empresas conozcan nuevas herramientas y compartan experiencias sobre los retos que enfrenta el sector.

El aporte al ecosistema panameño

Sobre las oportunidades para posicionar a Panamá como referente regional en ciberseguridad, Burman hizo una precisión: el objetivo del encuentro no es convertir al país en un centro regional de esta industria, sino aportar directamente al desarrollo del ecosistema empresarial local. “Lo que estamos haciendo es aportar al ecosistema panameño empresarial con un evento que le da las últimas técnicas, herramientas y novedades a la industria de cómo trabajar los temas de ciberseguridad en sus empresas”, explicó. Para esta edición, Connecta B2B espera reunir entre 250 y 300 personas, principalmente profesionales vinculados con tecnología, ciberseguridad e infraestructura empresarial.

Un evento dentro de una agenda regional