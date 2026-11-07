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Fallece Nicholas Psychoyos, presidente vitalicio honorario de Grupo Rey

‘Hoy honramos la vida y el legado de un líder, cuyo trabajo, calidez humana y valores trazaron el camino de lo que somos hoy’, destacó el Grupo Rey.
‘Hoy honramos la vida y el legado de un líder, cuyo trabajo, calidez humana y valores trazaron el camino de lo que somos hoy’, destacó el Grupo Rey. Redes sociales
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 07/11/2026 20:53
La empresa indicó que la huella de Psychoyos permanecerá en la organización y que su memoria seguirá presente entre sus colaboradores.

Grupo Rey informó sobre el fallecimiento de Nicholas Psychoyos, quien ocupaba el cargo de presidente vitalicio honorario de la empresa.

A través de un comunicado, la compañía expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de Psychoyos y recordó su trayectoria dentro de la organización.

“Hoy honramos la vida y el legado de un líder, cuyo trabajo, calidez humana y valores trazaron el camino de lo que somos hoy como empresa”, señaló el mensaje divulgado por Grupo Rey.

La empresa también indicó que su huella permanecerá en la organización y que su memoria seguirá presente entre sus colaboradores.

En el comunicado, Grupo Rey extendió un mensaje de solidaridad a sus familiares y allegados ante su fallecimiento y concluyó con una despedida: “Descanse en paz, Don Nicky”.

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