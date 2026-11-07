Fallece Nicholas Psychoyos, presidente vitalicio honorario de Grupo Rey

Grupo Rey informó sobre el fallecimiento de Nicholas Psychoyos, quien ocupaba el cargo de presidente vitalicio honorario de la empresa.
A través de un comunicado, la compañía expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de Psychoyos y recordó su trayectoria dentro de la organización.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Grupo Rey (@gruporey.pa)
Una publicación compartida por Grupo Rey (@gruporey.pa)
“Hoy honramos la vida y el legado de un líder, cuyo trabajo, calidez humana y valores trazaron el camino de lo que somos hoy como empresa”, señaló el mensaje divulgado por Grupo Rey.
La empresa también indicó que su huella permanecerá en la organización y que su memoria seguirá presente entre sus colaboradores.
En el comunicado, Grupo Rey extendió un mensaje de solidaridad a sus familiares y allegados ante su fallecimiento y concluyó con una despedida: “Descanse en paz, Don Nicky”.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...