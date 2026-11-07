Juez dispone que Santiago Peña continúe detenido en la Escolta Presidencial en Paraguay

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, continuará detenido en las instalaciones de la Escolta Presidencial, luego de que el juez Humberto Otazú resolviera mantener la medida durante la audiencia de imposición de medidas cautelares celebrada la tarde de este sábado 7 de noviembre, detalló ABC Color, aliado informativo de La Estrella de Panamá.
La decisión toma en consideración, entre otros elementos, la información financiera y los datos relacionados con el crimen organizado que podría manejar el exmandatario, según los argumentos expuestos por el juez.
ABC Color dio seguimiento a la audiencia judicial y a las solicitudes presentadas por la defensa de Peña.
La resolución se produce después de que la Fiscalía paraguaya imputara a Peña por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, dentro de la investigación por el caso Ueno Bank.
El Ministerio Público también solicitó prisión para el ex presidente del Banco Central, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, además de la inhibición general de sus bienes y el bloqueo de sus activos financieros.
La seguridad del exmandatario, uno de los argumentos
Según ABC Color, el abogado de Peña, Ricardo Preda, había solicitado que su representado permaneciera en un recinto militar, al considerar que su condición de expresidente y el manejo de información sensible del Estado exigían condiciones especiales de seguridad.
La defensa argumentó que el Regimiento Escolta Presidencial ofrecía mejores condiciones de custodia que el Centro Nacional de Prevenidos, donde permanecen otros procesados por el caso Ueno Bank.
El expresidente fue trasladado inicialmente la noche de este 6 de noviembre a esa instalación militar después de los incidentes registrados frente a su residencia, donde manifestantes exigían que cumpliera prisión en un centro penitenciario.
Con la decisión del juez, Peña continuará bajo custodia mientras avanza el proceso judicial por el escándalo financiero que provocó su destitución y abrió una de las mayores crisis políticas y bancarias recientes de Paraguay.
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