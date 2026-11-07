Juez dispone que Santiago Peña continúe detenido en la Escolta Presidencial en Paraguay

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, continuará detenido en las instalaciones de la Escolta Presidencial, luego de que el juez Humberto Otazú resolviera mantener la medida durante la audiencia de imposición de medidas cautelares celebrada la tarde de este sábado 7 de noviembre, detalló ABC Color, aliado informativo de La Estrella de Panamá.

La decisión toma en consideración, entre otros elementos, la información financiera y los datos relacionados con el crimen organizado que podría manejar el exmandatario, según los argumentos expuestos por el juez.

ABC Color dio seguimiento a la audiencia judicial y a las solicitudes presentadas por la defensa de Peña.

La resolución se produce después de que la Fiscalía paraguaya imputara a Peña por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, dentro de la investigación por el caso Ueno Bank.