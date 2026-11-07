Falcons vs. Bengals en el Bernabéu: la NFL en suelo español

La National Football League (NFL) disputa este domingo 8 de noviembre su primer partido oficial de temporada regular en España al transformar el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid en el escenario central del choque internacional entre los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals. Esta cita deportiva internacional representa el segundo partido del calendario europeo de los International Games de esta temporada tras el compromiso disputado en Londres.

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De esta manera, la liga estadounidense pone a la capital española dentro de una iniciativa diseñada para capturar la creciente base de aficionados hispanoparlantes y comercializar los derechos de transmisión global en nuevas plazas continentales.

Falcons vs. Bengals: choque de franquicias en la capital española

El acuerdo alcanzado entre la dirección de la liga y la directiva del Real Madrid perfiló al renovado recinto madridista como el epicentro ideal por su arquitectura retráctil de césped y su capacidad para albergar a más de 80,000 espectadores en un duelo donde los Falcons ejercerán como el equipo local de la jornada. Según los reportes de medios españoles, la asignación del encuentro responde a un despliegue logístico que implicó la adaptación de las dimensiones del campo, el montaje de postes de anotación y la reestructuración de vestuarios para acomodar a los planteles completos de Atlanta y Cincinnati.

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Ambas franquicias acuden al compromiso correspondiente a la Semana 9 tras completar sus cronogramas de entrenamiento en Estados Unidos y trasladar la logística operativa mediante vuelos chárter coordinados con las autoridades aeroportuarias de Barajas.

El recorrido global de la NFL: de la gesta de Londres a la cita en Madrid

La llegada del fútbol americano a Madrid da continuidad a un ambicioso programa de internacionalización que comenzó a tomar forma en 2005 en el Estadio Azteca de México y que en la presente temporada 2026 tuvo uno de sus momentos cumbre durante la Semana 5 en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres. En el escenario británico, celebrado el domingo 11 de octubre de 2026, los Jacksonville Jaguars se impusieron 19-17 a los Philadelphia Eagles ante una multitud récord según los registros oficiales de la liga.

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Con la incorporación del Bernabéu a este circuito de sedes globales, la liga ratifica la hoja de ruta trazada por los dueños de franquicias para incrementar la cuota de partidos oficiales en el extranjero durante los próximos años, completando la serie internacional de la temporada 2026 con los siguientes compromisos programado:

Semana 10 (Múnich, Alemania): New England Patriots vs. Detroit Lions en el Allianz Arena el domingo 15 de noviembre de 2026.

Semana 11 (Ciudad de México, México): Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers en el Estadio Azteca el domingo 22 de noviembre de 2026.