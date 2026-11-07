F1: Colapinto y ‘Checo’ Pérez caen en la Q1 bajo la lluvia en Brasil

La jornada de clasificación para el Gran Premio de Sao Paulo, vigésima prueba del Mundial de Fórmula Uno, se convirtió en una pesadilla para los representantes latinoamericanos. En una sesión marcada por la inestabilidad climática en el circuito de Interlagos, el argentino Franco Colapinto (Alpine) y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac) fueron eliminados en la primera ronda (Q1), dejando sin bazas continentales las primeras posiciones de la parrilla de salida. Las inclemencias del tiempo impusieron las condiciones desde el arranque. Una lluvia torrencial obligó a las autoridades de carrera a desplegar la bandera roja y paralizar la actividad sobre la pista paulista durante casi hora y media. El drenaje del trazado de 4,309 metros fue llevado al límite, forzando a todos los equipos a recurrir de forma obligatoria al neumático de lluvia extrema.

Rendimiento y tiempos de los pilotos latinoamericanos

Franco Colapinto (Alpine): Quedó eliminado en la 17.ª posición con un tiempo de 1:33,327, superando únicamente a su compañero de equipo, Pierre Gasly (18.º).

Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): Ocupó el puesto 21 tras registrar 1:34,509, afectado por la falta de tracción de su monoplaza en pista mojada.

Gabriel Bortoleto (Audi): El piloto local cerró la tabla de clasificación en el puesto 22 con un registro de 1:41,564.

Lando Norris impone las condiciones en la tormenta

Lando Norris (McLaren): Lideró la Q1 con el mejor crono de la ronda (1:30,939).

George Russell (Mercedes): Ocupó la segunda posición a 267 milésimas de Norris.

Max Verstappen (Red Bull): Se ubicó en la tercera casilla, a 297 milésimas del líder británico.

El rendimiento de Norris ratificó el dominio de McLaren en circuitos de alta exigencia técnica, logrando evacuar agua y generar temperatura en las gomas de manera más eficiente que sus rivales directos en el arranque de la clasificación.

Pilotos eliminados tras la primera ronda de clasificación (Q1)

El parón por la lluvia intensa obligó a los pilotos a jugarse el pase a la Q2 en condiciones extremas. Las últimas seis posiciones de la parrilla de salida quedaron definidas de la siguiente manera:

17. Franco Colapinto (ARG / Alpine) – 1:33,327: El argentino no logró meterse entre los 16 mejores tras marcar una diferencia de más de dos segundos respecto al líder de la tanda.

18. Pierre Gasly (FRA / Alpine) – 1:33,449: El compañero de equipo de Colapinto quedó justo por detrás, confirmando la falta de ritmo de Alpine sobre el asfalto mojado.

19. Lance Stroll (CAN / Aston Martin) – 1:33,653: El canadiense fue superado en los minutos finales de la sesión y no pudo pasar el primer corte.

20. Valtteri Bottas (FIN / Cadillac) – 1:33,774: El finlandés cedió tiempo en el último sector de la pista paulista, quedando relegado en la parte baja de la tabla.

21. Sergio ‘Checo’ Pérez (MEX / Cadillac) – 1:34,509: El mexicano sufrió severos problemas de adherencia y tracción, quedando a más de 3.5 segundos de la cabeza de carrera.

22. Gabriel Bortoleto (BRA / Audi) – 1:41,564: El piloto local cerró la clasificación con el registro más alto de la jornada tras lidiar con la acumulación de agua en el trazado.