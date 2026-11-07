F1: Colapinto y ‘Checo’ Pérez caen en la Q1 bajo la lluvia en Brasil

La jornada de clasificación para el Gran Premio de Sao Paulo, vigésima prueba del Mundial de Fórmula Uno, se convirtió en una pesadilla para los representantes latinoamericanos. En una sesión marcada por la inestabilidad climática en el circuito de Interlagos, el argentino Franco Colapinto (Alpine) y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac) fueron eliminados en la primera ronda (Q1), dejando sin bazas continentales las primeras posiciones de la parrilla de salida.
Las inclemencias del tiempo impusieron las condiciones desde el arranque. Una lluvia torrencial obligó a las autoridades de carrera a desplegar la bandera roja y paralizar la actividad sobre la pista paulista durante casi hora y media. El drenaje del trazado de 4,309 metros fue llevado al límite, forzando a todos los equipos a recurrir de forma obligatoria al neumático de lluvia extrema.
El rendimiento de Norris ratificó el dominio de McLaren en circuitos de alta exigencia técnica, logrando evacuar agua y generar temperatura en las gomas de manera más eficiente que sus rivales directos en el arranque de la clasificación.
El parón por la lluvia intensa obligó a los pilotos a jugarse el pase a la Q2 en condiciones extremas. Las últimas seis posiciones de la parrilla de salida quedaron definidas de la siguiente manera:
Tras confirmarse estas eliminaciones en la Q1, la Dirección de Carrera dio paso inmediato a la disputa de la segunda ronda (Q2) con los 16 monoplazas clasificados.
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