Fiscalía de Paraguay imputa a Santiago Peña y pide prisión preventiva

El Ministerio Público de Paraguay imputó formalmente la mañana de este 7 de noviembre al expresidente Santiago Peña Palacios y al ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, por su presunta vinculación con una trama de operaciones financieras irregulares relacionadas con Ueno Bank. En el marco de la causa penal N.º 92/2026, los fiscales solicitaron al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos que ordene la prisión preventiva de ambos procesados, además de la inhibición general de sus bienes y el bloqueo de sus activos financieros.

La investigación examina la presunta utilización irregular de fondos públicos y recursos de cajas previsionales en operaciones vinculadas al conglomerado empresarial relacionado con Ueno Bank S.A., así como posibles beneficios financieros y patrimoniales para los investigados.

La imputación fue presentada por los fiscales Christian M. Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vester, Elena Fiore Franco y Ruth Benítez. Las solicitudes de prisión preventiva deberán ser evaluadas por el juzgado competente. La presentación de la imputación y los requerimientos fiscales no constituyen una declaración de culpabilidad. Por ello, el juez Humberto Otazú llevará a cabo esta tarde la audiencia de impisición de medidas a Peña.

Los delitos atribuidos a Santiago Peña y Carlos Carvallo El Ministerio Público atribuye responsabilidades penales diferenciadas a los dos exfuncionarios, de acuerdo con sus respectivas actuaciones.

A Santiago Peña se le imputa como presunto instigador del delito de lesión de confianza, contemplado en el artículo 192, incisos 1 y 2, del Código Penal paraguayo, y como supuesto autor de administración en provecho propio, conforme al artículo 8 de la Ley N.º 2523/2004.

Según la calificación jurídica presentada por la Fiscalía, la combinación de los delitos podría representar una expectativa de pena de hasta 15 años de prisión. Por su parte, Carvallo fue imputado como presunto autor de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.

La Fiscalía sostiene que las actuaciones atribuidas a Carvallo, durante su gestión al frente del BCP, habrían facilitado operaciones financieras que beneficiaron a Ueno Bank y comprometieron recursos de entidades públicas y previsionales. Más de 3,6 billones de guaraníes en depósitos estatales Uno de los principales elementos de la investigación es la concentración de recursos públicos y previsionales en Ueno Bank.

De acuerdo con un informe de la Dirección General del Tesoro Público, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, los depósitos de organismos estatales y cajas previsionales en esa entidad bancaria alcanzaban, al cierre de septiembre de 2026, aproximadamente 3.608.550 millones de guaraníes y 233,4 millones de dólares.