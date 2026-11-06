Senado de Paraguay destituye a Santiago Peña con 44 votos tras la caída de Ueno Bank

El Senado de Paraguay destituyó este viernes 6 de noviembre al presidente Santiago Peña Palacios, tras declararlo culpable de mal desempeño de sus funciones en el juicio político abierto por la caída de Ueno Bank. Los 44 senadores presentes votaron a favor de separarlo del cargo. El integrante restante de la Cámara Alta, compuesta por 45 miembros, estuvo ausente. La decisión dejó vacante la Presidencia. El vicepresidente Pedro Alliana asumirá como jefe de Estado tras prestar juramento ante diputados y senadores reunidos en sesión conjunta.

De la renuncia a la destitución

Peña había presentado su renuncia el jueves 5 de noviembre, pero la sesión conjunta del Congreso convocada para tratarla quedó sin cuórum. Sus abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, pidieron que se aceptara la dimisión y se cerrara el juicio político. El Senado continuó el proceso hasta la votación que lo separó del cargo. En su mensaje de despedida, Peña afirmó que había presentado su renuncia para «evitar más daño al país» y pidió atender a quienes seguían afectados por la crisis bancaria. Durante el juicio, su defensa sostuvo que la acusación no identificó una orden o decisión ilegal del mandatario.

El papel de Ueno Bank en el juicio político

Los diputados acusadores atribuyeron a Peña el uso de su influencia para favorecer a Ueno Bank con recursos públicos y permitir que el regulador pasara por alto presuntas irregularidades en los préstamos. La intervención de la entidad dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus ahorros y provocó protestas en Paraguay. Ante el Senado, el diputado acusador Raúl Benítez afirmó que los depósitos del Instituto de Previsión Social (IPS) en el banco alcanzaron 2,15 billones de guaraníes en abril de 2026. Preda, por su parte, sostuvo que las decisiones sobre supervisión bancaria e inversión de fondos previsionales correspondían a los órganos directivos del Banco Central del Paraguay y del IPS.

¿Por qué destituyeron a Santiago Peña y quién asumirá la Presidencia de Paraguay?