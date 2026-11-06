Merca Panamá supera los 90 casos de malaria: Minsa busca a pacientes que abandonaron el tratamiento

Los casos de malaria en Merca Panamá superaron los 90, mientras las autoridades sanitarias intensifican la búsqueda de pacientes que interrumpieron su tratamiento y preparan nuevas medidas para detectar posibles contagios. De acuerdo con información divulgada por el Ministerio de Salud (Minsa) en una entrevista con TVN Noticias, 12 personas abandonaron la medicación y todavía no han sido localizadas. La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gill Mojica, explicó que la institución trabaja en un plan para contener los contagios y evitar que la enfermedad se extienda a otras comunidades. Las acciones incluyen ampliar las pruebas diagnósticas a quienes ingresan al mercado y realizar intervenciones en las áreas cercanas. El jefe de Salud Pública de la Región Metropolitana de Salud, Jonathan Guerra, detalló que el 75% de los casos corresponde a carretilleros, trabajadores informales que suelen permanecer entre dos y tres días en el sector y dormir en los alrededores de Merca Panamá antes de regresar a sus corregimientos de residencia. Las autoridades también realizan pruebas a quienes llegan durante la madrugada para transportar productos, entre ellos plátanos y naranjas. La intención es identificar incluso a personas que no presentan síntomas, pero que podrían tener el parásito en la sangre.

Minsa busca a 12 personas que dejaron el tratamiento

Gill confirmó que 12 pacientes abandonaron el tratamiento y están siendo buscados por las autoridades sanitarias. Según Guerra, varios iniciaron la medicación durante uno o dos días y luego se retiraron de Merca Panamá. Para facilitar su ubicación, el personal de salud compartió sus datos con las distintas regiones e instalaciones sanitarias del país. El objetivo es que retomen el tratamiento y eviten complicaciones o nuevos focos de transmisión. El médico explicó que la mayoría de los pacientes debe cumplir un esquema de siete días consecutivos de medicación. La interrupción obliga a extender el tratamiento y realizar pruebas posteriores para comprobar que el parásito ya no esté presente en la sangre. De acuerdo con el balance presentado por las autoridades, 52 pacientes ya finalizaron el tratamiento y otros 33 se encontraban en proceso de completarlo. Además, dos casos estaban pendientes de confirmación por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud.

Investigan fallecimiento de una persona con malaria

Durante la entrevista, Gill también informó que una de las personas fallecidas tenía malaria, pero aclaró que todavía no se ha establecido si la enfermedad estuvo relacionada con su muerte. El Minsa trabaja con el Ministerio Público y solicitó una autopsia para determinar las causas del fallecimiento. Los resultados están pendientes. Mientras se esclarece ese caso, las autoridades mantienen la búsqueda activa de contagios, la toma de muestras entre trabajadores y las labores de fumigación y control del mosquito transmisor en el mercado y sus alrededores.

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