Malaria en Merca Panamá: reportan 37 casos y Minsa aclara que es seguro comprar alimentos

El Ministerio de Salud (Minsa) detalló la mañana de este sábado 17 de octubre que se han identificado 37 casos positivos de malaria en trabajadores informales que frecuentan Merca Panamá, mientras mantiene las acciones de vigilancia epidemiológica, pruebas en sitio y control vectorial para prevenir nuevos contagios.

La entidad reiteró que es seguro acudir al mercado y comprar alimentos, debido a que la malaria no se transmite por los productos que se comercializan ni por el contacto directo con personas infectadas.

Jonathan Guerra, jefe de Salud Pública de la Región Metropolitana de Salud, explicó que la enfermedad se transmite mediante la picadura de mosquitos Anopheles infectados.

Por tanto, la presencia de trabajadores diagnosticados con malaria no significa que los alimentos vendidos en Merca Panamá representen una vía de transmisión de la enfermedad.

De los 37 casos positivos identificados, seis pacientes ya culminaron su tratamiento, según el balance del Minsa.

Guerra indicó que algunos de los trabajadores diagnosticados tienen antecedentes de exposición en zonas del país donde existe transmisión de malaria, entre ellas Darién y áreas comarcales.

Los equipos de salud se mantienen en las instalaciones de Merca Panamá realizando pruebas para detectar posibles casos y facilitar el diagnóstico oportuno.

Estas acciones incluyen el seguimiento médico de los pacientes, la vigilancia epidemiológica y el control vectorial en los alrededores del mercado y sectores periféricos, con el propósito de identificar posibles áreas de riesgo.

El jefe de Salud Pública de la Región Metropolitana señaló que en los últimos días no se han identificado nuevos casos positivos.

Además, precisó que hasta la fecha no se han registrado casos dentro de las instalaciones de Merca Panamá, ni entre el personal administrativo ni entre los arrendatarios de los puestos de venta.

El Ministerio de Salud indicó que continuará con las pruebas, la atención médica y las medidas de vigilancia para proteger tanto a los trabajadores como a las personas que acuden al mercado.

¿Cuáles son los síntomas de la malaria?

La malaria es una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura de mosquitos Anopheles infectados. Entre sus principales síntomas figuran:

Fiebre.

Escalofríos.

Dolor de cabeza.

Malestar general.

El Minsa recomienda que las personas que presenten estos síntomas, especialmente si han visitado zonas donde existe transmisión de malaria, acudan a una instalación de salud para recibir evaluación y diagnóstico oportunos.