Minsa asegura que los casos de malaria en Merca Panamá están bajo control

El Ministerio de Salud (Minsa) informó al mediodía de este jueves 15 de octubre que los casos de malaria detectados en Merca Panamá, ubicado en la vía Centenario, se encuentran bajo control y que se han intensificado las acciones de vigilancia epidemiológica y control vectorial para interrumpir la transmisión de la enfermedad.

Tamara Salcedo, coordinadora de Epidemiología de la Región Metropolitana de Salud, explicó que se mantiene una vigilancia reactiva, que incluye pruebas de laboratorio a personas que presentan síntomas tras la detección de un caso positivo. Quienes reciben un diagnóstico de malaria también obtienen tratamiento y seguimiento médico.

Desde el 5 de octubre, las autoridades sanitarias desarrollan acciones de trazabilidad y control vectorial, entre ellas fumigaciones dentro y alrededor de las naves de Merca Panamá, así como el tratamiento de los humedales cercanos.

Jonathan Guerra, jefe de Salud Pública de la Región Metropolitana de Salud, señaló que las investigaciones realizadas por el Minsa, en coordinación con la administración del mercado, relacionan los casos con personas que ingresan a zonas boscosas de áreas endémicas y con otras que pernoctan en los alrededores de las instalaciones.

El funcionario indicó que, hasta el momento, las investigaciones no han identificado el origen de la transmisión dentro de Merca Panamá.

Guerra también aseguró que los consumidores pueden acudir al mercado a realizar sus compras, ya que la malaria no se transmite directamente de persona a persona ni a través de los alimentos.

La malaria, también conocida como paludismo, es una enfermedad infecciosa causada por parásitos del género Plasmodium, que se transmiten a través de la picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopheles.

El Minsa advirtió que los síntomas de la malaria pueden confundirse con los de otras enfermedades, incluido el dengue. Entre las principales señales están:

Fiebre.

Escalofríos.

Sudoración.

Dolor de cabeza.

Malestar general.

Ante la aparición de estos síntomas, las autoridades recomiendan evitar la automedicación y acudir a una instalación de salud para recibir evaluación, diagnóstico y tratamiento.

El mosquito Anopheles, transmisor de la enfermedad, pica principalmente durante la noche, desde el atardecer hasta el amanecer.

Por ello, las personas que trabajan o permanecen en Merca Panamá durante esas horas deben reforzar las medidas de protección, como utilizar repelente y vestir ropa que cubra los brazos y las piernas.

Como parte de las medidas de respuesta, el Minsa mantiene un puesto de atención en Merca Panamá, con personal de control de vectores y laboratorio.