Minsa descarta nuevos casos de malaria en campamento de Los Santos

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que las 17 personas evaluadas en un campamento de la provincia de Los Santos resultaron negativas en las pruebas de malaria, realizadas el pasado 4 de noviembre como parte del seguimiento a un caso positivo detectado en el lugar.
Según informó la Región de Salud de Los Santos, los muestreos se realizaron a personas de diferentes grupos de edad, desde lactantes hasta adultos mayores, con el objetivo de identificar posibles contagios y evitar la propagación de la enfermedad.
Como parte de las medidas de prevención, el personal de salud también desarrolló jornadas de nebulización durante tres días consecutivos para controlar la población de mosquitos adultos y reducir el riesgo de transmisión.
El Minsa indicó que mantendrá un seguimiento cercano a las 17 personas evaluadas, mientras adelanta gestiones para identificar y localizar a la mayor cantidad posible de personas que hayan visitado el campamento desde el pasado 29 de octubre.
La institución busca dar seguimiento a estos visitantes y realizarles pruebas en caso de que presenten síntomas compatibles con la enfermedad.
El Minsa reiteró que se mantienen activos los protocolos de vigilancia epidemiológica y control de vectores, como parte de la respuesta al caso positivo de malaria detectado en la provincia.
Las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de mantener la vigilancia y acudir a los servicios de salud ante cualquier síntoma, para facilitar la detección oportuna y evitar nuevos contagios.
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