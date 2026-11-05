Crisis de Ueno Bank: trabajadores reclaman sus salarios frente al Ministerio de Trabajo

Una manifestación se desarrolló frente a las instalaciones del Ministerio de Trabajo, donde funcionarios de Ueno Bank se concentraron para exigir el pago de sus remuneraciones, en medio de la crisis financiera que atraviesa la entidad bancaria.
Los trabajadores acudieron a las instalaciones de la institución para reclamar respuestas sobre el dinero que les corresponde y conocer qué ocurrirá con su situación laboral tras los acontecimientos que llevaron a la caída del banco.
Durante la manifestación, los funcionarios expresaron su preocupación ante la incertidumbre que enfrentan y solicitaron la intervención de las autoridades para obtener información clara sobre el cumplimiento de sus obligaciones salariales.
La protesta se produce en medio de la preocupación que ha generado la crisis de Ueno Bank, que no solo afecta a sus ahorristas, sino que también mantiene en incertidumbre a los trabajadores de la entidad, quienes esperan recibir sus remuneraciones pendientes y conocer cuáles serán los próximos pasos respecto a sus puestos de trabajo.
La situación de Ueno Bank continúa generando repercusiones en Paraguay y provocó un nuevo escenario de tensión política. Este jueves 5 de noviembre, el presidente Santiago Peña presentó su renuncia al cargo, en medio de los cuestionamientos por la crisis financiera de la entidad bancaria y las presuntas irregularidades detectadas en sus operaciones.
La salida del mandatario se produjo en un contexto de presión ciudadana y política, marcado por manifestaciones y exigencias de respuestas ante la situación que afecta a los clientes del banco. El caso también ha generado cuestionamientos sobre los vínculos de la entidad con empresarios y distintas compañías que habrían recibido financiamientos.
Por su parte, el Ministerio Público continúa con las investigaciones para esclarecer las operaciones financieras cuestionadas y determinar las responsabilidades de las 27 personas imputadas, entre ellas directivos del banco y representantes de empresas relacionadas con los créditos bajo investigación.
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