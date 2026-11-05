Crisis de Ueno Bank: trabajadores reclaman sus salarios frente al Ministerio de Trabajo

Una manifestación se desarrolló frente a las instalaciones del Ministerio de Trabajo, donde funcionarios de Ueno Bank se concentraron para exigir el pago de sus remuneraciones, en medio de la crisis financiera que atraviesa la entidad bancaria. Los trabajadores acudieron a las instalaciones de la institución para reclamar respuestas sobre el dinero que les corresponde y conocer qué ocurrirá con su situación laboral tras los acontecimientos que llevaron a la caída del banco.

Durante la manifestación, los funcionarios expresaron su preocupación ante la incertidumbre que enfrentan y solicitaron la intervención de las autoridades para obtener información clara sobre el cumplimiento de sus obligaciones salariales. La protesta se produce en medio de la preocupación que ha generado la crisis de Ueno Bank, que no solo afecta a sus ahorristas, sino que también mantiene en incertidumbre a los trabajadores de la entidad, quienes esperan recibir sus remuneraciones pendientes y conocer cuáles serán los próximos pasos respecto a sus puestos de trabajo.

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