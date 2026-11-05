Latinoamérica logra 12 sitios en 50 Best 2026: ¿quiénes lideran la lista?

El restaurante mexicano Quintonil , ubicado en Ciudad de México y dirigido por el chef Jorge Vallejo , escaló hasta el cuarto lugar de la tabla global. Con este resultado, el establecimiento se alzó con el galardón al Mejor Restaurante de Latinoamérica 2026 , gracias a una propuesta enfocada en la biodiversidad y los insumos locales de temporada.

La alta cocina de Latinoamérica ratificó su peso en la industria gastronómica global. Durante la ceremonia oficial de los premios The World’s 50 Best Restaurants 2026 , patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna y celebrada este jueves en Lima, Perú, la región colocó 12 establecimientos dentro de los 50 mejores del planeta, reafirmando a México y a la capital peruana como los grandes polos culinarios del continente.

La cúspide del ranking mundial la conquistó el establecimiento español Asador Etxebarri, situado en la localidad vasca de Atxondo. El restaurante del chef Bittor Arguinzoniz, caracterizado por el uso riguroso de la parrilla y el fuego de leña sobre productos frescos, subió del segundo al primer puesto tras el paso automático del peruano Maido (ganador de 2025) al grupo de honor Best of the Best, categoría reservada para los antiguos líderes que quedan fuera de la competencia anual.

Perú figuró como el país latinoamericano con mayor presencia en el primer tramo del escalafón al sumar tres restaurantes entre los 50 mejores: Kjolle en el puesto 7, Mérito en la casilla 13 y Mayta en la posición 45.

Brasil también registró un desempeño sobresaliente impulsado por Tuju, localizado en São Paulo. El establecimiento irrumpió en el puesto 16 del listado global, adjudicándose los premios Highest New Entry (la entrada más alta del año) y el Art of Hospitality, reconocimiento otorgado a la excelencia en el servicio al cliente. El país sudamericano sumó además a Lasai, de Río de Janeiro, en la casilla 25, y a Evvai en la posición 68 de la lista extendida del 51 al 100.

La representación regional en el tramo principal de la clasificación la completaron el colombiano Celele (Cartagena, puesto 31); el chileno Boragó (Santiago, puesto 22); el ecuatoriano Nuema (Quito, puesto 37), que marcó su ingreso por primera vez a este grupo; el argentino Don Julio (Buenos Aires, puesto 44); y el colombiano El Chato (Bogotá, puesto 46).

En la lista extendida de las posiciones 51 a 100, la presencia regional sumó otras unidades destacadas como los mexicanos Alcalde (Guadalajara, 55), Huniik (Mérida, 79), Arca (Tulum, 87), Rosetta (Ciudad de México, 96) y Fauna (Valle de Guadalupe, 99); los brasileños Nelita (54) y Evvai (68); el peruano Mil (Cusco, 95); y el colombiano El Chato completando el espectro de visibilidad internacional.

El proceso de selección de esta clasificación estuvo a cargo de una academia integrada por más de 1,100 votantes y expertos internacionales de la industria culinaria, repartidos en 28 regiones del mundo, con una cuota de equidad de género del 50% y una renovación anual del 25% de sus miembros.

Con la consolidación de estos 12 galardones en el circuito de élite, la gastronomía latinoamericana reafirma su capacidad para transformar la biodiversidad y las tradiciones locales en motores de desarrollo cultural, turístico y económico.