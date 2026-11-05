Senado de Paraguay no logra quórum para tratar juicio político contra Peña y debate continúa este viernes

El juicio político contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, no logró la mayoría de los votos en el Senado, este jueves.

El presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, comentó a los senadores que al quedar sin quórum se inválida la sesión y el proceso pasa para mañana,viernes.

”Prosigue el juicio político dicho por el Senado. De todas manera, teníamos los votos para el rechazo y por eso se levantan y dejan el quórum pensando que con eso evitaban que ganemos y se equivocaron, pero ahora, no tienen más remedio”, según la senadora, Celeste Amarilla.

La medida habría tomado fuerza tras la crisis política y financiera relacionada con la intervención de Ueno Bank, que llevó a la renuncia de Peña a su cargo como presidente.

La intervención y el proceso de resolución de Ueno Bank ha escalado rápidamente de un problema financiero a una controversia política de alcance nacional en Paraguay, desde el martes 3 de noviembre.

La medida adoptada por el Banco Central del Paraguay (BCP), tras detectar graves problemas de solvencia en la entidad, ha dejado a millones de clientes sin acceso inmediato a sus depósitos y ha desencadenado protestas ciudadanas, cuestionamientos a las autoridades y un pedido de juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña.

La decisión implicó la suspensión de todas las operaciones de la entidad, afectando a cerca de 2,9 millones de clientes en un país con poco más de seis millones de habitantes.