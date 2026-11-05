Ahorristas de Ueno Bank comenzarán a recibir sus fondos: ¿Cómo y cuándo será el pago?

El Banco Nacional de Fomento (BNF) informó que, a partir de este jueves 5 de noviembre, comenzará el pago del anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a los ahorristas de Ueno Bank S.A., conforme a las disposiciones establecidas por el Banco Central del Paraguay (BCP). Para conocer dónde y cuándo podrán retirar o disponer de su dinero, los clientes deberán ingresar al sitio web oficial del BCP (www.bcp.gov.py), donde se habilitará una plataforma de consulta para verificar la entidad financiera asignada y el cronograma de pagos. El procedimiento dependerá de la situación bancaria de cada ahorrista. Quienes ya tengan una cuenta en otra entidad financiera recibirán el depósito en una de las cuentas que utilicen dentro del sistema, de acuerdo con los criterios establecidos por el BCP. En tanto, a las personas que no tengan otra cuenta bancaria se les abrirá una a su nombre en una entidad financiera designada para recibir los fondos.

¿Cuánto dinero recibirán los ahorristas de Ueno Bank y cuándo será el pago?

Los ahorristas podrán recibir un anticipo de hasta 40 salarios mínimos, equivalente a G. 121.760.000 (guaraníes), al que se le descontarán las deudas vencidas que mantengan con Ueno Bank. El Banco Central del Paraguay (BCP) será el encargado de calcular y determinar el monto que corresponde a cada cliente, por lo que las consultas sobre las cantidades asignadas deberán realizarse directamente ante esa institución. El proceso de pago comenzará dentro de las primeras 24 horas y se extenderá por un periodo máximo de cinco días hábiles, por lo que no todos los ahorristas recibirán el dinero el primer día. Las notificaciones sobre el procedimiento serán enviadas a través de los números telefónicos y correos electrónicos registrados por los clientes en Ueno Bank.

¿Qué deben tener en cuenta los ahorristas de Ueno Bank para cobrar su dinero?