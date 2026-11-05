Ahorristas de Ueno Bank comenzarán a recibir sus fondos: ¿Cómo y cuándo será el pago?

El Banco Nacional de Fomento (BNF) informó que, a partir de este jueves 5 de noviembre, comenzará el pago del anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a los ahorristas de Ueno Bank S.A., conforme a las disposiciones establecidas por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Para conocer dónde y cuándo podrán retirar o disponer de su dinero, los clientes deberán ingresar al sitio web oficial del BCP (www.bcp.gov.py), donde se habilitará una plataforma de consulta para verificar la entidad financiera asignada y el cronograma de pagos.
El procedimiento dependerá de la situación bancaria de cada ahorrista. Quienes ya tengan una cuenta en otra entidad financiera recibirán el depósito en una de las cuentas que utilicen dentro del sistema, de acuerdo con los criterios establecidos por el BCP.
En tanto, a las personas que no tengan otra cuenta bancaria se les abrirá una a su nombre en una entidad financiera designada para recibir los fondos.
Los ahorristas podrán recibir un anticipo de hasta 40 salarios mínimos, equivalente a G. 121.760.000 (guaraníes), al que se le descontarán las deudas vencidas que mantengan con Ueno Bank. El Banco Central del Paraguay (BCP) será el encargado de calcular y determinar el monto que corresponde a cada cliente, por lo que las consultas sobre las cantidades asignadas deberán realizarse directamente ante esa institución.
El proceso de pago comenzará dentro de las primeras 24 horas y se extenderá por un periodo máximo de cinco días hábiles, por lo que no todos los ahorristas recibirán el dinero el primer día. Las notificaciones sobre el procedimiento serán enviadas a través de los números telefónicos y correos electrónicos registrados por los clientes en Ueno Bank.
Las autoridades advirtieron que ningún funcionario solicitará datos de cuentas bancarias, contraseñas ni dinero para abrir una cuenta o gestionar el pago del fondo de garantía.
Una vez que se les informe cuál es la entidad financiera asignada, los beneficiarios podrán descargar la aplicación móvil del banco correspondiente para realizar operaciones y disponer de sus fondos.
También se recomendó utilizar los canales digitales para evitar traslados y aglomeraciones, ya que el volumen de operaciones podría generar demoras puntuales en la atención y los servicios bancarios.
Asimismo, se advirtió que la disponibilidad de efectivo en bóvedas y cajeros automáticos podría verse limitada por la alta demanda de retiros, lo que ocasionaría retrasos temporales en el abastecimiento de dinero.
Los interesados pueden consultar más detalles sobre el procedimiento en el portal oficial del Banco Central del Paraguay: https://www.bcp.gov.py/web/institucional/fgd-pagos.
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