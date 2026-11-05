Exservidores del IRHE reclaman montos de indemnización pendientes

A más de un mes de presentar las primeras solicitudes formales de certificación individualizada de deuda, los exservidores del extinto Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) denunciaron que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) no ha emitido respuesta a los expedientes ingresados el pasado 11 de septiembre. Explicaron que el atraso administrativo superó el plazo legal de 30 días calendarios. Ante esta situación, la dirigencia del gremio congeló temporalmente la entrega de un paquete adicional con aproximadamente 100 nuevas solicitudes preparadas, con el fin de evitar que los documentos se acumulen en las oficinas estatales sin una contestación oficial.

Alfredo González Dirigente de los exservidores del IRHE Tenemos aquí aproximadamente 100 solicitudes nuevas que hay que introducir pero no hemos querido hacerlo porque no nos han dado respuesta de las primeras 32 solicitudes que incluimos. Y no queremos que se nos acumulen ahí sin una respuesta”.

Alfredo González, dirigente de los exservidores del IRHE, explicó a La Estrella de Panamá que el grupo gestionó una petición de reunión con el secretario general del Mitradel para conocer las causas de este estancamiento administrativo en los trámites presentados a través de instrumentos de poder legal. “Allí hemos estado solicitando los documentos desglosados de nuestro presupuesto para efecto de tener los montos de los desgloses de pagos que se nos han hecho a través del proceso de liquidación del IRHE. Esa solicitud ya la presentamos el día 11 de septiembre. A la fecha ya han pasado más de los 30 días calendarios”, precisó González al detallar las gestiones realizadas ante la institución.

Expedientes retenidos y trámite paralelo

La iniciativa de acudir al Mitradel surgió como una gestión paralela impulsada por la dirigencia del gremio mediante el abogado Roberto Donado. La medida busca que cada exservidor o sus herederos obtengan certificaciones del estado de su deuda laboral de forma directa, ante la falta de desglose individual en la mesa de negociación extrajudicial que sostiene el Ejecutivo desde mediados de 2024 con el abogado Roberto Will Guerrero y el asesor presidencial Eloy Álvarez, detalló el extrabajador. Para viabilizar este reclamo, un primer grupo de 32 exservidores sufragó el pago de $15 en timbres y sellos distribuidos entre el Mitradel, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República (CGR). Sin embargo, la falta de respuesta frena la incorporación de los nuevos bloques. “Tenemos aquí aproximadamente 100 solicitudes nuevas que hay que introducir, pero no hemos querido hacerlo porque no nos han dado respuesta de las primeras 32 solicitudes que incluimos. No queremos que se nos acumulen ahí sin una respuesta”, advirtió el vocero gremial ante el incumplimiento de los plazos administrativos establecidos por ley. Durante la jornada del pasado 8 de octubre en la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá, unos 30 exservidores firmaron sus formularios de poder y otros 20 nuevos afectados iniciaron el proceso para unirse al movimiento.

Solicitudes retenidas Nuevos expedientes detenidos 100 Expedientes que el movimiento de extrabajadores optó por frenar a la espera de respuesta del Mitradel sobre el primer bloque.

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