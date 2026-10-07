Exempleados del IRHE exigen desglose de deuda de $124 millones

A más de 27 años de iniciados los procesos de privatización en el sector eléctrico, los exservidores del extinto Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) continúan a la espera del pago de indemnizaciones pendientes, un pasivo estatal que superaba los $124 millones en cálculos preliminares y que afecta a unos 4,000 exfuncionarios o sus herederos. Dirigentes del gremio informaron que, tras dos años y cuatro meses de conversaciones iniciadas a mediados de 2024 para concretar un arreglo extrajudicial con el Ejecutivo, el proceso padece de opacidad al no contar con el desglose individualizado de los montos correspondientes a cada trabajador. Alfredo González, dirigente de los exservidores del IRHE, expresó la inconformidad de las bases ante la falta de acceso a las auditorías oficiales del Ejecutivo. Las declaraciones las dio al periodista Andrés Pineda durante una transmisión este miércoles 7 de octubre a través de Waapa 99.3 FM. “Tú no puedes ir a negociar cuando tú no sabes el cálculo de la auditoría que reflejó cuánto es la deuda que el Estado me debe a mí”, sostuvo González.

Negociación sin desgloses e iniciativas paralelas

Las conversaciones con el Gobierno Central detalló el representante del movimiento de reivindicación han sido conducidas por el abogado Roberto Will Guerrero y el asesor legal de la Presidencia, Eloy Álvarez. No obstante, la dirigencia sindical sostiene que los avances se han desarrollado sin la participación directa de las bases y sin transparentar las cifras de la morosidad legal. Ante este panorama, un sector de los exempleados impulsó una gestión paralela mediante la contratación del abogado Roberto Donado. Esta vía busca solicitar al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) las certificaciones desglosadas del compromiso económico. Para formalizar la documentación, cada exservidor o familiar debe sufragar $15 en sellos y trámites distribuidos entre el Mitradel, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República. La meta del gremio es entregar bloques de solicitudes que superen las 500 personas, habiendo reunido ya un primer grupo de 170 expedientes en reuniones celebradas en las provincias de Chiriquí, Veraguas, Panamá Oeste y el área metropolitana de Panamá.

Pérdidas de vidas y origen del litigio