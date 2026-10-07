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Daniel Espino se convierte en el primer panameño en abrir un juego de Postemporada en MLB

El beisbolista panameño de la MLB, Daniel Espino.
El beisbolista panameño de la MLB, Daniel Espino. MICHAEL REAVES / Getty Images via AFP
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 07/10/2026 18:10
El lanzador de los Cleveland Guardians vio como su primer lanzamiento como abridor en la postemporada de la MLB entró al libro de los récords

Panamá sigue cosechando hitos importantes en la Major League Baseball. A pesar de ser una liga muy atractiva para el desembarco de jugadores panameños, pocos han sido capaces de poner su nombre en letras doradas en el torneo.

Daniel Espino, lanzador de los Cleveland Guardians, se convirtió en el primer panameño en toda la historia en abrir en un partido de postemporada. El jugador de 25 años lo hizo para los Cleveland Guardians frente a los Chicago White Sox en el Juego 3 de la Serie Divisional.

El equipo de los Guardians decidieron darle al confianza a Espino, que si bien es cierto tiene poca experiencia en este tipo de escenarios, ha tenido momentos importantes a lo largo de su carrera.

En su primer y único turno sobre el montículo, Espino permitió dos hits, permitió una carrera, otorgó una base por bola y logró dos ponches. Destacar que Espino no terminó de cerrar el primer episodio que abrió.

Espino ha tenido un inicio bastante difícil en las Grandes Ligas. Debido a las constantes lesiones que ha sufrido, ha pasado por diferentes equipos de la Triple-A para intentar coger ritmo de competencia.

En su momento estuvo entre los 15 mejores prospectos de la MLB, mientras que en el 2019 fue seleccionado en la primera ronda del draft.

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