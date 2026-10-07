Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo este miércoles 7 de octubre

Panamá y el mundo vivieron este miércoles 7 de octubre una jornada marcada por noticias y acontecimientos de gran interés. Desde el ámbito nacional hasta el escenario internacional, la agenda informativa estuvo cargada de hechos que marcaron el pulso del día. Estas son las noticias más importantes que dejó la jornada.

-El Canal de Panamá inició la temporada de cruceros 2026-2027 con el tránsito del Carnival Miracle por las esclusas de Miraflores. Para este periodo, la vía interoceánica prevé más de 220 tránsitos de embarcaciones turísticas, informó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

-Inició la audiencia contra el exdirector de la CSS, Enrique Lau Cortés, por un presunto enriquecimiento injustificado de $500 mil. La jueza Xenia Pérez ordenó el retiro de los medios de comunicación de la sala. Durante la diligencia se definirán la imputación de cargos y las medidas cautelares.

-La Contraloría General de la República suspendió temporalmente la participación de sus representantes en algunas juntas directivas de entidades públicas, mientras consulta a la Procuraduría de la Administración sobre la aplicación de las normas para Personas Expuestas Políticamente (PEP). La medida busca aclarar si estos funcionarios deben ser considerados dentro de esta categoría cuando participan en representación institucional.

-La selección de Panamá cayó dos posiciones en el ranking mundial de la FIFA y se ubicó en el puesto 46, con 1,476.97 puntos, pese a sumar 3.58 unidades en la última actualización. El descenso se debe a los movimientos de otras selecciones, luego de los recientes resultados del equipo dirigido por Thomas Christiansen.

-Maricarmen Abascal, de 87 años, falleció este miércoles en Madrid, semanas después de ser desalojada de la vivienda donde vivió durante cerca de 70 años. Su caso generó protestas en defensa del derecho a la vivienda y la convirtió en un símbolo de la lucha de los inquilinos contra los desahucios.