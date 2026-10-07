Muere Maricarmen Abascal, símbolo de la lucha contra los desahucios en España

Maricarmen Abascal, de 87 años, falleció este miércoles en Madrid, semanas después de que su desalojo de la vivienda en la que residió durante aproximadamente 70 años provocara una ola de protestas en defensa del derecho a la vivienda.

El Sindicato de Inquilinas confirmó su muerte y destacó la figura de Abascal como un símbolo de la lucha de los inquilinos frente a los desahucios.

La mujer fue desalojada el pasado 23 de septiembre de su apartamento en el distrito de Retiro, donde había vivido desde mediados de la década de 1950.

El procedimiento puso en el centro del debate la situación de las personas mayores que enfrentan dificultades para conservar sus viviendas.

Abascal llevaba años pagando un alquiler de renta antigua. Según la información difundida sobre su caso, sus gastos mensuales de vivienda y servicios rondaban los 500 euros, una cantidad que podía cubrir con su pensión de aproximadamente 1.400 euros.

El conflicto comenzó varios años atrás, cuando los propietarios le comunicaron que debía abandonar el inmueble. Desde entonces, se produjeron varios intentos de desalojo y se plantearon diferentes alternativas para que pudiera permanecer en la vivienda.

Su salida generó una importante movilización ciudadana. Decenas de organizaciones y manifestantes reclamaron una solución para la mujer y utilizaron su caso para denunciar la situación de miles de personas afectadas por problemas de vivienda.