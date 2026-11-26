La administración del presidente José Raúl Mulino aprobó, mediante procedimiento excepcional de contratación, un contrato por un monto máximo de $13.8 millones con la firma internacional de abogados Hughes Hubbard & Reed LLP, para brindar asesoría jurídica especializada y acompañamiento técnico-normativo en asuntos relacionados con el sector minero.

Esta aprobación quedó establecida en la Resolución de Gabinete No. 124, del 20 de octubre de 2026, publicada en la Gaceta Oficial No. 30660, de este miércoles 25 de noviembre.

Además, el contrato será suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la firma estadounidense, y tendrá vigencia hasta este 31 de diciembre de 2027.

De acuerdo con la resolución, los servicios estarán dirigidos al diseño e implementación de instrumentos regulatorios, el análisis de los aspectos fiscales aplicables a la actividad minera y la coordinación de los procesos de auditoría y gestión de ese sector.

La contratación también contempla el acompañamiento jurídico y técnico frente a los efectos derivados de los fallos de la Corte Suprema de Justicia que declararon inconstitucionales la Ley No. 9 de 1997 y la Ley No. 406 del 20 de octubre de 2023, relacionada con el contrato de concesión minera entre el Estado y Minera Panamá, S. A.

El documento también incluye entre sus antecedentes la Ley No. 407 del 3 de noviembre de 2023, mediante la cual se estableció una moratoria indefinida para el otorgamiento de concesiones de minería metálica en el territorio nacional.

¿Cómo se distribuyen los $13.8 millones?

La resolución establece que el monto máximo de la contratación asciende a $13,824,198.92, distribuido en dos componentes:

$8,612,308.92 en concepto de honorarios profesionales.

$5,211,890.00 para cubrir los gastos estimados asociados a la asesoría.

El Consejo de Gabinete justificó el procedimiento excepcional bajo la causal de beneficio social contemplada en el numeral 5 del artículo 79 del Texto Único de la Ley No. 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas.

Según los considerandos, la asesoría busca proteger los recursos públicos del Estado, fortalecer las capacidades institucionales y establecer instrumentos regulatorios para la gestión de los recursos minerales y ambientales de la Nación.

La resolución señala que el proceso también responde a los arbitrajes de inversión iniciados por distintos actores tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 406 de 2023, un escenario que, según el Gobierno, compromete directamente los recursos públicos.

El documento indica que el MEF publicó la documentación relacionada con esta contratación el 19 de octubre de 2026, bajo el acto No. 2026-0-16-01-08-PE-000152.