El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evalúa modificar la distribución del subsidio al tanque de gas de 25 libras para concentrarlo en las personas que realmente lo necesitan, mediante un análisis de vulnerabilidad social y condiciones de pobreza, explicó el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández de León. Las declaraciones apuntan a una posible restricción de los beneficiarios, aunque el funcionario no anunció un recorte aprobado, una fecha de aplicación ni un nuevo precio para el consumidor. Consultado sobre si el beneficio quedaría reservado a quienes ganan salario mínimo, Fernández de León respondió: “No, eso no se ha visto todavía”. Explicó que la evaluación estaría vinculada a un estudio de riesgo social para determinar si los hogares se encuentran dentro de la línea de pobreza. El planteamiento deja pendiente una definición central para los consumidores: qué condiciones deberán cumplir para conservar el subsidio y cómo se verificará su situación económica.

Focalización y controles contra los abusos

Según el viceministro, la revisión forma parte del trabajo de política pública y fiscalización de los recursos estatales. Señaló que esa responsabilidad involucra tanto al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) como al MEF, que debe examinar hacia dónde se destinan los fondos. Además de dirigir el aporte a las familias vulnerables, Fernández de León sostuvo que se busca enfrentar los abusos relacionados con el uso del cilindro subsidiado. En el fragmento de declaraciones compartido, no detalló casos, montos de pérdidas ni mecanismos específicos de control. El análisis ocurre mientras continúa la regulación del precio del cilindro de 25 libras. El Decreto Ejecutivo 76 del 27 de octubre de 2026 renovó ese esquema, cuya fiscalización corresponde a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco). La normativa dispone que la entidad adopte medidas para que el beneficio estatal llegue efectivamente a los consumidores finales.

El antecedente del bono de vivienda

Entre los antecedentes de retiro de apoyos durante la administración de José Raúl Mulino está la decisión de no renovar el Fondo Solidario de Vivienda, que había vencido el 30 de junio de 2024, antes del inicio de su mandato. El programa aportaba $10,000 para el abono inicial de viviendas de hasta $70,000, dirigido a familias que cumplían sus requisitos. En agosto de 2024, el presidente anunció que no continuaría, alegando falta de recursos para sostenerlo, aunque el Estado mantendría el compromiso de atender las obligaciones pendientes reconocidas. La distinción es relevante: se trató de la no renovación de un programa vencido, mientras que la propuesta sobre el gas consiste, por ahora, en estudiar a quiénes debería llegar un beneficio vigente.

Cambios en el apoyo a las hipotecas

Otro ajuste se produjo en el régimen de intereses preferenciales para viviendas. La Ley 468 de 2025, posteriormente modificada por la Ley 481, reorganizó las condiciones del subsidio hipotecario. El nuevo esquema estableció un límite de $120,000 para las viviendas cubiertas, frente a los tramos anteriores que habían alcanzado inmuebles de hasta $180,000. Por tanto, corresponde describirlo como una reducción del alcance del régimen para nuevas operaciones, según las condiciones y fechas de aplicación, y no como la eliminación de todos los beneficios hipotecarios. Para el tramo de viviendas de más de $80,000 y hasta $120,000, la modificación de septiembre de 2025 fijó una tasa subsidiada máxima de 4% durante siete años no renovables.

Electricidad y combustible mantienen aportes

La revisión de los subsidios tampoco ha significado su retiro generalizado. En septiembre de 2026, el Gobierno autorizó $32 millones adicionales para el subsidio eléctrico, con lo que el aporte para el segundo semestre alcanzaría $122 millones, según la información publicada sobre la medida. Asimismo, el MEF informó en abril de 2026 de un traslado de B/.30 millones para iniciar el financiamiento de un programa de subsidio al combustible dirigido al transporte selectivo y colectivo. En el caso del gas, las declaraciones de Fernández de León abren la discusión sobre una selección de beneficiarios basada en vulnerabilidad. Todavía quedan por definir los criterios, el mecanismo de identificación y el alcance económico de cualquier cambio.

¿Quiénes conservarían el subsidio del gas de 25 libras en Panamá?