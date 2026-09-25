Gobierno apuesta por subsidios y exoneraciones para impulsar la vivienda en Panamá

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime A. Jované C., presentó las principales estrategias del Gobierno Nacional para dinamizar la venta de viviendas y fortalecer la industria de la construcción, durante la inauguración de la 39 edición de Expo Capac 2026 en el Panama Convention Center. Jované destacó que los programas Abono Pa’tí, el Régimen de Interés Preferencial y la exoneración del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) actúan de manera complementaria, al reducir la cuota inicial, la mensualidad y los costos asociados a la compra de una vivienda nueva. “Se trata de una estrategia integral para reactivar la construcción y acercar la vivienda a las familias de menores ingresos”, afirmó el ministro.

Programas clave para el acceso a vivienda

Abono Pa’tí: creado mediante el Decreto Ejecutivo No. 35 de 2026, otorga un subsidio de $3,000 como cuota inicial para viviendas nuevas de hasta $80,000. El desembolso lo realiza directamente el MEF a la entidad hipotecaria, garantizando transparencia.

Régimen de Interés Preferencial: fortalecido con la Ley 481, vigente desde enero de 2026, subsidia entre 4% y 5.5% la tasa de interés hipotecaria por periodos de 7 a 8 años en viviendas de entre $50,000 y $120,000, según la región.

Exoneración del ITBI: establecida en la Ley 546 de 2026, exonera totalmente el impuesto para viviendas nuevas de hasta $120,000, y aplica tasas reducidas de manera escalonada hasta los $200,000.