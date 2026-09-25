Gobierno apuesta por subsidios y exoneraciones para impulsar la vivienda en Panamá

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime A. Jované C., presentó las principales estrategias del Gobierno Nacional para dinamizar la venta de viviendas y fortalecer la industria de la construcción, durante la inauguración de la 39 edición de Expo Capac 2026 en el Panama Convention Center.
Jované destacó que los programas Abono Pa’tí, el Régimen de Interés Preferencial y la exoneración del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) actúan de manera complementaria, al reducir la cuota inicial, la mensualidad y los costos asociados a la compra de una vivienda nueva.
“Se trata de una estrategia integral para reactivar la construcción y acercar la vivienda a las familias de menores ingresos”, afirmó el ministro.
El ministro también resaltó el cumplimiento de los compromisos del Fondo Solidario de Vivienda, habilitado por el Decreto Ejecutivo No. 5 de 2026, que permite al MEF pagar obligaciones mediante títulos de deuda pública o letras del tesoro, ofreciendo alternativas de liquidez a promotores y acreedores.
Jované subrayó que la construcción es más que un sector productivo. “Es el motor que genera empleo directo e indirecto en cada provincia, dinamiza la economía familiar y traduce en ladrillos, calles y techos el compromiso del Estado con los panameños”, dijo.
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...