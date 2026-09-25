Elecciones de un PH en Vía España se viven como una contienda política

Las elecciones para escoger a la próxima junta directiva del PH Park Square, ubicado en Vía España, han llamado la atención por la particular forma en que los candidatos han llevado su campaña, al estilo de una contienda política.

Los dos aspirantes a presidir la junta directiva han recurrido a redes sociales, mensajes de campaña y hasta pancartas colocadas en las calles para promocionar sus propuestas y buscar el respaldo de los residentes.

Por un lado, Anita “Tita” Flores impulsa su candidatura bajo el lema “Aquí sí se puede”, mientras que Carlos “El Héroe” Silvera promueve la suya con el eslogan “Volemos juntos”.