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Elecciones de un PH en Vía España se viven como una contienda política

El PH Park Square tiene sus propias elecciones al estilo político
El PH Park Square tiene sus propias elecciones al estilo político Redes sociales
Por
Emiliana Tuñón
  • 25/09/2026 17:04
El PH Park Square vive unas elecciones con campañas, slogans y pancartas al estilo político.

Las elecciones para escoger a la próxima junta directiva del PH Park Square, ubicado en Vía España, han llamado la atención por la particular forma en que los candidatos han llevado su campaña, al estilo de una contienda política.

Los dos aspirantes a presidir la junta directiva han recurrido a redes sociales, mensajes de campaña y hasta pancartas colocadas en las calles para promocionar sus propuestas y buscar el respaldo de los residentes.

Por un lado, Anita “Tita” Flores impulsa su candidatura bajo el lema “Aquí sí se puede”, mientras que Carlos “El Héroe” Silvera promueve la suya con el eslogan “Volemos juntos”.

Candidatos de un PH llevan su campaña a las calles y redes
Candidatos de un PH llevan su campaña a las calles y redes Redes sociales

La contienda ha generado comentarios entre quienes residen en el edificio y también curiosidad en redes sociales, debido al despliegue de propaganda poco habitual para unas elecciones internas de un PH.

Con campañas, slogans y publicidad, la elección del próximo representante de Park Square se ha convertido en una especie de “elección política” dentro del edificio, donde los residentes deberán decidir quién asumirá la dirección de la junta directiva.

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