Elecciones en Colombia: campañas de De la Espriella y Cepeda admiten una disputa más cerrada de lo que indican las encuestas

Aunque dirigentes de la campaña de <b>De la Espriella</b> aseguran <b>manejar estudios internos que le otorgan una ventaja superior a la reflejada por algunas encuestas</b>, reconocen que la diferencia real podría ser menor.La intensidad de los mensajes, las acusaciones cruzadas sobre irregularidades electorales y los constantes llamados a la movilización evidencian una realidad compartida por ambos bandos: <b>nadie considera resuelta la elección</b>.A tres días de la votación definitiva, el desenlace sigue abierto. La batalla por los indecisos, los abstencionistas y los votantes del centro podría terminar definiendo<b> quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años</b>.