Dinorah Figuera regresa a Venezuela con respaldo de Trump y abre negociación política sin María Corina Machado

La política venezolana sumó este jueves un nuevo e inesperado capítulo. Tras ocho años en el exilio, <b>Dinorah Figuera</b>, presidenta de la <b>Asamblea Nacional </b>opositora elegida en 2015, regresó a <b>Caracas</b> con una misión que podría alterar el equilibrio de fuerzas dentro de la oposición y redefinir el camino hacia una eventual transición democrática.Su retorno cuenta con el respaldo de la administración del presidente estadounidense <b>Donald Trump</b> y con la aprobación del Gobierno encabezado por <b>Delcy Rodríguez</b>, en un movimiento que ha desplazado temporalmente del centro de las negociaciones a <b>María Corina Machado</b>, considerada hasta ahora la principal figura opositora del país.A su llegada al aeropuerto internacional de <b>Maiquetía</b>, <b>Figuera </b>explicó que <b>viajaba por invitación del Departamento de Estado de Estados Unidos para participar en esfuerzos orientados a construir consensos sobre la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE)</b>, una de las principales exigencias de los sectores que reclaman elecciones libres y competitivas.'La tarea es encontrar coincidencias en temas fundamentales como la construcción de un árbitro electoral creíble', expresó ante los medios, evitando precisar si su gestión había sido coordinada con <b>Machado </b>o con la <b>Plataforma Unitaria</b>.