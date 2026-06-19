Panamá se entrena a cuatro días de enfrentarse a Croacia

Con el capítulo ya cerrado de la derrota ante Ghana, la selección de Panamá volvió a entrenarse de manera habitual en el Nottawasaga Resort, lugar donde el equipo instaló su campamento.

La derrota ante Ghana en el debut mundialista fue un golpe duro para el equipo, así como también para toda una afición que estaba ilusionada con ese primer punto mundialista. Sin embargo, el equipo ya se mentaliza para el siguiente desafío ante Croacia este martes 23 de junio.

Previo al entrenamiento, Luis Mejía habló ante los medios y destacó que el equipo “ya hizo el duelo” tras caer ante Ghana en el estadio Toronto y que ya se mentalizan para sacar un buen resultado frente a los croatas.

Lo positivo para el equipo es que aún le quedan serias opciones de meterse a la siguiente ronda, pero el duelo contra Croacia será crucial.

Por otra parte el portero de la selección de Panamá señaló que el equipo sigue con la mentalidad de poder hacer cosas importantes en el torneo, ya que apenas estamos en la fase inicial del certamen.

Ya en el terreno de juego, el equipo saltó con casi todo el grupo al completo. El ausente en los primeros 15 minutos habilitados a la prensa fue Adalberto Carrasquilla, quien sigue en su fase final de la recuperación.

Víctor Griffith, quien se mantuvo entrenando con el equipo a pesar de haber sido de baja para el torneo, no estuvo presente ya que se devolvió a Ecuador a pedido de su club el Emelec.

Como detalle adicional, familiares de Thomas Christiansen asistieron al entrenamiento de ver una mirada más cercana del trabajo del entrenador así como también de los jugadores. Entre los familiares estuvo Nuria Escobar, esposa del entrenador, sus hijos y otros allegados.

El equipo se volverá a entrenar este sábado 20 de junio de cara a ese partido ante Croacia.