Ismael Díaz desafía los pronósticos: ‘No le tememos a nadie’ antes del debut de Panamá ante Ghana

Panamá cumplió un nuevo día de entrenamiento en Toronto, Canadá previo al debut ante Ghana este miércoles 17 de junio. Los dirigidos por Thomas Christiansen se han man tenido entrenando de buena forma antes de esta gran cita.

Previo a ejercitarse este sábado 13 de junio en el Nottawasaga Resort, Ismael Díaz tuvo la oportunidad de hablar ante los medios presentes y habló sobre sus sensaciones previo al debut. Recordar que para el jugador del León será su segunda cita mundialista ya que estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018.

Entre los titulares que dejó Ismael, el delantero expresó que “no le tememos a nadie” y que “estamos listos para el desafío”.

Por otra parte habló sobre el estado de Adalberto Carrasquilla, quien continúa en su proceso de recuperación. “Estoy feliz porque ha progresado de una manera muy buena. Sabemos la persona y compañero que es. Esperamos tenerlo muy pronto al 100% y confiamos en que será así”.

El jugador del León de México también tuvo palabras sobre las polémicas palabras del exjugador sueco, Zlatan Ibrahimovic, quien declaró que Panamá será el “saco de boxeo” en el grupo L en que también están Ghana, Croacia e Inglaterra.

Ismael no quiso entrenar en polémicas y mencionó que “Zlatan siempre siendo Zlatan”. A pesar de ello, el panameño recalcó su admiración hacia el futbolista sueco y declaró que no es algo en el que están enfocados, sino en hacer un buen papel torneo.

En cuanto al entrenamiento, la única novedad fue que tanto Edgardo Fariña y José Fajardo se quedaron en el gimnasio haciendo trabajos de recuperación. Luis Mejía continúa entrenándose con los demás porteros a la espera de su alta médica, mientras que Carrasquilla continúa su proceso de recuperación.

La selección continuará entrenándose en el Nottawasaga Resort hasta el debut este miércoles 17 de junio ante Ghana.