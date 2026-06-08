  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Fútbol
Fútbol

Édgar Bárcenas: ‘No sabemos el estado actual de la salud de Carrasquilla’

Édgar Bárcenas durante un entrenamiento.
Édgar Bárcenas durante un entrenamiento. Fepafut
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 09/06/2026 00:00
La selección de Panamá cumplió su segundo día de entrenamiento en New Tecumseth, Ontario, Canadá pensando en el Mundial 2026

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️
Faltan para el Mundial FIFA 2026
0 Días
0 Horas
0 Min
0 Seg

Esta semana inicia la gran fiesta del fútbol. La Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca en tan solo dos días y las diferentes 48 selecciones clasificadas empiezan a llegar a sus respectivos campamentos para ultimar detalles de cara al certamen mundialista.

Una de esas selecciones fue Panamá, equipo que llegó en horas de la tarde del pasado 7 de junio a New Tecumseth, Ontario, Canadá e instalarse en su campamento. Los dirigidos por Thomas Christiansen no se relajaron y este lunes 8 de junio volvieron a ejercitarse pensando en ese debut mundialista ante Ghana.

Para la afición, así como para la delegación panameña, tienen marcado en rojo este partido ya que se considera que es uno de los más importantes de los tres dentro de la fase de grupos.

En este segundo día de entrenamiento, se pudo conocer que Adalberto Carrasquilla, Edgardo Fariña, Carlos Harvey y José Fajardo hicieron un trabajo diferenciado en el gimnasio.

En el caso de los últimos tres, se podría traducir que este trabajo se debe a la alta carga de minutos que vienen acumulando en los últimos tres partidos con la selección. Mientras que Carrasquilla continúa con su plan de recuperación con los preparadores físicos y cuerpo médico.

Previo a este entrenamiento en el Nottawasaga Inn Resort, sede oficial de Panamá durante esta Copa del Mundo, Édgar Bárcenas habló ante los medios presentes en Canadá sobre sus sensaciones previo a la gran cita.

El jugador del Mazatlán también se refirió al estado actual de Adalberto Carrasquilla y adelantó que aún es una completa incógnita su regreso a los trabajos grupales y dio una reflexión sobre lo que le dejó Rusia 2018.

Incertidumbre con Adalberto Carrasquilla

“Por supuesto que me encantaría que Coco estuviera con nosotros al 100%, pero no sabemos todavía su estado actual de salud. Estamos esperándolo con los brazos abiertos. Es un jugador muy querido por nosotros y también por la afición panameña. Siempre me va a gustar tener a Coco con nosotros. Ahora nos toca a Griffith, Harvey y a mi suplirlo en esa zona y creo que lo estamos haciendo bien”.

Cambios en el sistema

“Todos somos importantes. si bien es cierto que con el sistema que jugamos, el 5-4-1, la zona del medio es la más importante. Los que están ahí son los más importantes para apoyar en defensa y de generar en el ataque”.

Su rol dentro de la cancha

“El técnico ha puesto mucha confianza en mí y yo lo que quiero es corresponder a eso. No me siento extraño en esa posición. Si bien saben que en el Mazatlán jugué los 17 partidos ahí en este último torneo. Ahora que el profe me ha puesto ahí, ha visto mis partidos con mi club en esa demarcación y siento que puedo hacerlo bien en esa posición”.

Experiencia en Rusia 2018

“Rusia me dejó muchos aprendizajes. Yo pensaba que estaba en un buen nivel y cuando llegó el torneo, me di cuenta que las selecciones estaban en un nivel más alto que el mío, esto en lo personal. Solo me quedó aprender, trabajar más...a nivel físico sentía que me faltaba más fuerza. A los nuevos les puedo decir que va a estar duro el torneo, estamos hablando de la competición más fuerte a nivel de selección y del fútbol. Hay que prepararse muy bien, se tiene que trabajar el doble para poder llegar bien y competir en un partido del Mundial”.

El equipo panameño tendrá libre el día de este martes 9 de junio. Tras este espacio de descasando, el equipo continuará ejercitándose durante los próximos días en el campamento sede de cara al debut mundialista este 17 de junio ante Ghana.

VIDEOS
Lo Nuevo