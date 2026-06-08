Édgar Bárcenas: ‘No sabemos el estado actual de la salud de Carrasquilla’

Esta semana inicia la gran fiesta del fútbol. La Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca en tan solo dos días y las diferentes 48 selecciones clasificadas empiezan a llegar a sus respectivos campamentos para ultimar detalles de cara al certamen mundialista.

Una de esas selecciones fue Panamá, equipo que llegó en horas de la tarde del pasado 7 de junio a New Tecumseth, Ontario, Canadá e instalarse en su campamento. Los dirigidos por Thomas Christiansen no se relajaron y este lunes 8 de junio volvieron a ejercitarse pensando en ese debut mundialista ante Ghana.

Para la afición, así como para la delegación panameña, tienen marcado en rojo este partido ya que se considera que es uno de los más importantes de los tres dentro de la fase de grupos.

En este segundo día de entrenamiento, se pudo conocer que Adalberto Carrasquilla, Edgardo Fariña, Carlos Harvey y José Fajardo hicieron un trabajo diferenciado en el gimnasio.

En el caso de los últimos tres, se podría traducir que este trabajo se debe a la alta carga de minutos que vienen acumulando en los últimos tres partidos con la selección. Mientras que Carrasquilla continúa con su plan de recuperación con los preparadores físicos y cuerpo médico.

Previo a este entrenamiento en el Nottawasaga Inn Resort, sede oficial de Panamá durante esta Copa del Mundo, Édgar Bárcenas habló ante los medios presentes en Canadá sobre sus sensaciones previo a la gran cita.

El jugador del Mazatlán también se refirió al estado actual de Adalberto Carrasquilla y adelantó que aún es una completa incógnita su regreso a los trabajos grupales y dio una reflexión sobre lo que le dejó Rusia 2018.