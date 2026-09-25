Lo más destacado de Panamá este viernes 25 de septiembre

Panamá y el mundo estuvieron marcados este viernes 25 de septiembre por una jornada informativa con acontecimientos de relevancia en los ámbitos económico, político, social y deportivo.

-El gerente general del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, informó que la eliminación de las monedas de un centavo se realizará de manera gradual. El funcionario aseguró que todavía existe una cantidad suficiente de estas monedas en circulación y pidió tranquilidad a la población, al señalar que no hay escasez.

-La agrupación Vamos entregó al Tribunal Electoral más de 70,000 declaraciones de ciudadanos que expresaron su intención de formar parte de un nuevo partido político. La organización también presentó sus principios, programa de gobierno, estatutos y demás documentos requeridos para continuar con el proceso de inscripción.

-El Mitradel mantiene paralizados los frentes de trabajo del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá tras el accidente ocurrido la noche del jueves 24 de septiembre. Inspectores evalúan las condiciones de seguridad y elaboran los informes necesarios antes de que se apliquen los correctivos correspondientes.

-El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó a los cónyuges de beneficiarios fallecidos que la entrega del Cepanim a los herederos comenzará a finales de octubre. La medida permitirá avanzar con el proceso de pago correspondiente a los beneficiarios y sus sucesores.

-Unas 38 familias quedaron damnificadas y cerca de 150 personas fueron evacuadas tras el incendio registrado este viernes en el inmueble de madera de dos niveles conocido como La Macarronera, en Calidonia. Las llamas destruyeron por completo la estructura. No se reportaron personas heridas ni víctimas fatales.

-El director del Senan, comisionado Luis De Gracia, fue multado con $500 por el incumplimiento del traslado del exalcalde de Colón Alex Lee a una diligencia judicial. Lee debía participar en una audiencia del Sistema Penal Acusatorio, pero no fue trasladado desde Coiba ni se habilitó una conexión virtual.

-La selección de Panamá comenzó su camino rumbo al Mundial de 2030 con un empate 1-1 frente a India, como visitante. Ryan Williams puso en ventaja al conjunto local, mientras que Omar Valencia anotó su primer gol con la selección panameña para establecer la igualdad.