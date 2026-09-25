¡Récord y oro! Diddier Rodríguez brilla en el cierre de los Suramericanos Santa Fe 2026

Rodríguez detuvo el reloj en tierras argentinas a los 8:31.89 minutos para firmar su mejor marca personal y adjudicarse la victoria, superando en un ajustado remate al brasileño Walace Evangelista (8:32.33) y al colombiano Carlos Sanmartín (8:33.01).

El fondista Diddier Rodríguez conquistó la medalla de oro e impuso un nuevo récord suramericano en los 3,000 metros con obstáculos durante la jornada de cierre de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

A esta hazaña en la justa suramericana se sumó el surf, Edwin Núñez ganó medalla de oro en la final masculina de bodyboard, mientras que en la rama femenina de surf, Verónica Correa concluyó en la quinta casilla de la prueba.

En el tiro con arco, la dupla mixta de recurvo integrada por Gisela Cowan Chang y Liborio Saavedra finalizó en la cuarta posición tras vencer 5-1 a Colombia en cuartos de final, ceder 1-5 ante Argentina en semifinales y caer 2-6 frente a Chile en el duelo por la medalla de bronce.

Por su parte, el equipo de taekwondo concluyó su actuación en poomsae tradicional (secuencia de movimientos preestablecidos de defensa y ataque que simulan un combate contra varios oponentes imaginarios) con Daniela Rodríguez y Joseph Rodríguez cediendo en cuartos de final en sus llaves individuales, así como en la prueba de parejas mixtas frente a la representación de Paraguay.

Con estos resultados, Panamá con una delegación de 88 atletas en 20 deportes cerró su participación en Santa Fe 2026 con un total de 16 medallas (cinco de oro, tres de plata y ocho de bronce), firmando la mejor actuación de su historia en Juegos Suramericanos desde su afiliación a la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) en 1994.