Ian Romero se queda con la presea de bronce en taekwondo en los Juegos Suramericanos

El taekwondista panameño Ian Romero conquistó la medalla de bronce en los 68 kilogramos este miércoles 23 de septiembre tras vencer dos asaltos a uno al uruguayo Matías López, en una jornada donde el atleta Edwin Núñez avanzó a la gran final de bodyboard y la corredora Cristal Cuervo compitió en la final de los 400 metros planos durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

En el tapiz de combate de taekwondo, Romero le otorgó un nuevo metal a la delegación nacional en la modalidad de kyorugui (modalidad de combate de contacto), mientras que Brenda Brooks finalizó en la cuarta posición de los 57 kilogramos al ceder 1-2 ante la venezolana Alexmar Sulbarán en la disputa por el tercer puesto.

Por su parte, en el surf del certamen continental, Edwin Núñez resolvió con éxito la tercera y cuarta ronda al superar 13.17 a 13.10 al venezolano Sergio Alonzo para certificar su clasificación a la disputa por medalla en la justa suramericana. Agustín Cedeño, en el Repechaje - Ronda 1 del Longboard, ocupó la tercera posición del heat con un resultado de 5.26. Por su parte, Jean Carlos González, en el Repechaje - Ronda 1 del Shortboard, fue superado en un ajustado 10.23 a 10.43 por el colombiano Romeo Chávez.