Suramericanos 2026: Caída en fútbol y avance en surf marcan la jornada de Panamá

La selección masculina de fútbol Sub-19 cayó 2-1 frente al conjunto de Perú, este lunes 21 de septiembre en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en Argentina, fecha en la que concluyó la participación de la lucha grecorromana con Royglen Temple y Robert Pérez, al tiempo que la disciplina de surf registró el avance de dos competidores en la modalidad de bodyboard.

En el desarrollo del fútbol la escuadra peruana tomó la ventaja por medio de Jonathan García al minuto 45, Raheen Cuello anotó el empate 1-1 para el cuadro istmeño al minuto 56 y Gerson Castillo definió la victoria sudamericana dos goles por uno, con esta derrota Panamá concluye su participación en este deporte.

Mientras que en la lucha grecorromana Royglen Temple concluyó su actuación al ceder 8-0 en el combate por la medalla de bronce de los 67 kilogramos ante el chileno Néstor Almanza, tras haber registrado previamente un triunfo de 13-4 sobre el boliviano Johan Sánchez.

Por su parte, en el torneo de surf el atleta Edwin Núñez avanzó a la segunda ronda de bodyboard tras superar 9.78 a 9.67 al argentino Emiliano Tabare, Verónica Correa logró su clasificación a la misma instancia al vencer 10.50 a 5.10 a la peruana Chiara Olcese y Jean Carlos González pasó a la etapa de repechaje en shortboard al ser superado 9.67 a 10.84 por el peruano Lucas Pérez.

Estas actuaciones completaron la actividad de la representación panameña que acumula diez medallas en el medallero general, saldo impulsado por la presea de plata de Ángel Cortés en lucha libre de 86 kilogramos y las de bronce obtenidas por Yusneiry Agrazal en los 53 kilogramos, la dupleta de bolos integrada por William Duen y Donald Lee, el judo mediante Kristine Jiménez y Ronal González, además de las conquistas previas en gimnasia y boxeo.