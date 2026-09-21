Inversiones: ‘En España, hay mucho interés por Panamá’, asegura Moltó

“En España, hay mucho interés por Panamá”. Con esta frase, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, resumió la percepción que dejó su visita a ese país, donde encabezó una misión comercial del 14 al 17 de septiembre, orientada a fortalecer las relaciones económicas bilaterales, atraer inversiones y posicionar a Panamá como plataforma para empresas españolas interesadas en ampliar sus operaciones hacia la región.

Moltó describió la gira como parte de la estrategia de promoción de las oportunidades de negocios de Panamá y destacó el interés que existe entre empresarios españoles por aprovechar las ventajas estratégicas del país.

“Refuerza la apuesta por la inversión española y su papel como plataforma hacia América Latina”, señaló.

A su retorno a Panamá, el ministro explicó que las condiciones estratégicas del país han despertado el interés de inversionistas españoles.

“Me reuní con cinco importantes empresarios que ven en Panamá un hub para redistribuir su operación en América Latina y el Caribe; aprovechando también que pertenecemos al Mercosur, como Estado Asociado”, afirmó.

Moltó confirmó, además, que en octubre una delegación empresarial española visitará Panamá para conocer con mayor detalle las oportunidades que ofrece el país, especialmente en materia de infraestructura estratégica y regímenes especiales, entre ellos las zonas francas, las sedes de empresas multinacionales y el régimen de Inversionista Calificado.

Durante la misión, el ministro sostuvo una reunión con la secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López Senovilla, para abordar el comercio bilateral, la inversión y las posibilidades de ampliar la cooperación económica.

La agenda también incluyó un conversatorio con el Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de España, encabezado por José Luis Bonet, y una visita a la Ciudad Financiera del Grupo Santander.

Uno de los principales encuentros fue el II Foro de Inversiones Panamá 2026, celebrado en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en Madrid, que reunió a más de 200 representantes de instituciones, organismos multilaterales y empresas de ambos países.

En el foro, Moltó resaltó las ventajas competitivas de Panamá, entre ellas su conectividad marítima y aérea, infraestructura logística y regímenes especiales de inversión, para fortalecer al país como “una plataforma regional, no solo un mercado local”.

El ministro destacó el Canal de Panamá, los puertos en ambos océanos, el Hub de las Américas, la Zona Libre de Colón, Panamá Pacífico, las zonas francas y los regímenes SEM y EMMA como parte de una red estratégica que abre la puerta a los mercados del Caribe y Latinoamérica.

La misión también incluyó encuentros especializados en turismo y nearshoring con operadores del sector, aerolíneas y empresarios. En estas reuniones se destacaron la conectividad, la economía dolarizada y la oferta turística, así como el impulso a la Marca País “Panamá, Anfitrión del Mundo”.

La relación económica bilateral registra un intercambio comercial de $241,1 millones durante el primer semestre de 2026, mientras que la posición de la inversión española en Panamá se situó en aproximadamente €2.528 millones en 2024.

El interés empresarial español también se ha reflejado en decisiones recientes de inversión. El empresario español Enrique Riquelme confirmó el traslado de su holding Riquelme Capital SL, emporio energético e industrial de España, a Panamá.

“Nuestra apuesta de crecimiento no es en Europa ni en África, sino en Latinoamérica; y Panamá es el hub, la plataforma para este plan en la región”, confirmó en una entrevista exclusiva al medio español El Mundo el excandidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme.