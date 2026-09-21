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Economía

Ministra de Trabajo prevé baja en el desempleo a 9.3%

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz
La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz Cedida
Por
Lourdes García Armuelles
  • 21/09/2026 18:23
El monitoreo oficial resalta que la generación de empleo se mantiene concentrada principalmente en actividades de servicios e infraestructura

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz, proyectó una tendencia a la baja en la tasa de desempleo en el país, estimando que la cifra podría situarse en un 9.3%, a la espera de la publicación de los informes e indicadores oficiales.

De acuerdo con Muñoz, este comportamiento positivo es reflejo de un incremento sostenido en la contratación formal registrado a través de las mediciones periódicas del Observatorio del Mercado Laboral de la institución.

“Desde el Observatorio del Mercado Laboral llevamos un riguroso análisis de cada uno de los registros de contratos que se están dando en el ministerio y ha ido en franco aumento las contrataciones de los tres tipos de contrataciones que permite la ley en el país”, destacó Muñoz, señalando este comportamiento como un indicador clave del dinamismo económico.

Sectores

El monitoreo oficial resalta que la generación de empleo se mantiene concentrada principalmente en actividades de servicios e infraestructura, con un empuje relevante en las áreas clave de la economía nacional:

Comercio y Logística: Continúan registrando la mayor concentración de nuevas contrataciones.
Construcción: Muestra un crecimiento progresivo en el volumen de contratos registrados.

“Sigue marcando muy alta las contrataciones en el área de comercio, logística y hay un aumento progresivo en la construcción”, puntualizó la regidora de la cartera laboral.

Las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República (CGR), reflejan que de enero a mayo se registraron 141,595 contratos, pero el grueso de estos, el 77% corresponde a contratos definidos y por obra determinada, mientras que solo 32,627 son permanentes.

En tanto, de enero a mayo del 2024 de 115,307 contratos, un 75% eran definidos y por obras específicas y el 25% indefinidos.

La estadística plantea la inquietud de la calidad de empleo que se está generando, cuando el desempleo tiene una tasa de 10.4%, según la última estadística publicada por el INEC.

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