Ministra de Trabajo prevé baja en el desempleo a 9.3%

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz, proyectó una tendencia a la baja en la tasa de desempleo en el país, estimando que la cifra podría situarse en un 9.3%, a la espera de la publicación de los informes e indicadores oficiales.

De acuerdo con Muñoz, este comportamiento positivo es reflejo de un incremento sostenido en la contratación formal registrado a través de las mediciones periódicas del Observatorio del Mercado Laboral de la institución.

“Desde el Observatorio del Mercado Laboral llevamos un riguroso análisis de cada uno de los registros de contratos que se están dando en el ministerio y ha ido en franco aumento las contrataciones de los tres tipos de contrataciones que permite la ley en el país”, destacó Muñoz, señalando este comportamiento como un indicador clave del dinamismo económico.